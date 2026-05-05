Κηφισιά: Η στιγμή που ο διανομέας πετά πέτρα σε γυναίκα που έχει βγάλει βόλτα το σκυλάκι της (Video)

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 28χρονος διανομέας που πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά.

Η δράση του ξεκίνησε πριν από 15-20 ημέρες. Σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το Star φαίνεται ο διανομέας να πετάει πέτρα σε γυναίκα που κάνει βόλτα με το σκυλάκι της. Η πέτρα την βρήκε στο στόμα και της έσπασε τα δόντια.

Με ψυχολογικά προβλήματα ο 28χρονος

«Το πρώτο του θύμα ήταν ένα κοριτσάκι. Στη συνέχεια τραυμάτισε ενήλικες άνδρες και γυναίκες. Έχουμε τέσσερα καταγεγραμμένα περιστατικά», εξήγησε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας και πρόσθεσε ότι ο 28χρονος φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

