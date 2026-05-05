search
ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 17:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.05.2026 15:59

«Αιμορραγούσαν και τα δύο παιδιά μου»  – Σε επέμβαση υποβλήθηκε ο 16χρονος που δέχθηκε επίθεση από 25χρονο νταή στη Νέα Φιλαδέλφεια 

05.05.2026 15:59
Nea-Filadelfeia (1)

Σε επέμβαση στη γνάθο υποβλήθηκε ο 16χρονος που ξυλοκοπήθηκε από 25χρονο με γνώση πολεμικών τεχνών στο πανηγύρι της Νέας Φιλαδέλφειας

«Έχει σπάσει την άνω γνάθο και το κόκαλο στο μάτι και πίσω έχει αιμάτωμα στο κεφάλι. Η κόρη μου έχει σπασμένη μύτη» δήλωσε η μητέρα του 16χρονου, μιλώντας στο Star και πρόσθεσε ότι μετά το περιστατικό τις κόρες της τις παρακολουθεί ψυχολόγος. 

Η ίδια εξήγησε ότι όλα ξεκίνησαν από ένα απλό σπρώξιμο. «Η κοπέλα (σ.σ.: του 25χρονου) χαστούκισε τη μεγάλη κόρη μου, μπήκε στη μέση η μικρή να τους χωρίσει. Δίνει την πρώτη μπουνιά ο νταής και σπάει τη μύτη (σ.σ.: της μεγάλης κόρης της). Φωνάζει ο μικρός, οι αδερφές του του λένε “πήγαινε φώναξε τη μαμά” και την ώρα που φεύγει το παιδί το κυνηγάει, του δίνει την μπουνιά από πίσω και μετά του δίνει τις δύο μπουνιές στο πρόσωπο. Ένα παιδί 16 ετών με αυτισμό».

«Η κόρη μου η μικρή είναι 1,60 ύψος, κι αυτός είναι 1,90, και ο πιτσιρικάς είναι 1,63, 16 χρονών με αυτισμό. Του έσπασε τα γυαλιά, τη γνάθο τη δεξιά και θα μπουν λάμες, και στο πάνω από το δεξί μάτι έχει σπάσει το κόκαλο και έχει και αιμάτωμα στο μάτι», πρόσθεσε. 

Εξήγησε ότι ο γιος της έχει ταραχτει ψυχολογικά. «Τον μικρό προσπαθώ να τον ηρεμήσω από το Σάββατο. Δεν είναι μόνο το θέμα του τραυματισμού, είναι και το ψυχολογικό. Γιατί, καταλαβαίνετε, ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού με ΔΕΠΥ πώς μπορώ να το διαχειριστώ. Μιλάω για όλες τις μάνες ώστε να μη βρεθούν στη θέση τη δική μου. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει».

«Εύχομαι να είναι το δικό μου το παιδί το τελευταίο! Να είμαι η τελευταία μάνα που ήρθε και αντιμετώπισε τέτοιο περιστατικό. Αντίκρισα τα παιδιά μου αίματα. Αιμορραγούσαν και τα δύο. Ήταν σε πανικό, λιποθυμούσαν», κατέληξε. 

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Ο 16χρονος είχε βγει με τις αδελφές του  20 και 23 ετών στο πανηγύρι και παρακολουθούσαν τη συναυλία της Λένας Ζευγαρά.  Η μία από τις αδερφές του 16χρονου σκούντησε κατά λάθος την 20χρονη σύντροφό του 25χρονου.

Διαβάστε επίσης

Save Our Post: Εκστρατεία των εργαζομένων στα ευρωπαϊκά ταχυδρομεία για τη νέα ταχυδρομική αγορά

Μυρτώ: «Ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά για να την εκβιάζουν» λέει η μητέρα της

Τρόμος στην Κηφισιά: Διανομέας προσέγγιζε περαστικούς και τους πετούσε πέτρες στο πρόσωπο – Σοβαροί τραυματισμοί, συνελήφθη 28χρονος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
texerani emporiko kentro fotia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση φωτιάς σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης (Video)

emirata
ΚΟΣΜΟΣ

«Eπιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» από το Ιράν δέχονται τα ΗΑΕ

leykos oikos new
ΚΟΣΜΟΣ

Με μήνυμα ενημέρωσε ο Λευκός Οίκος το Ιράν πριν από τη νέα επιχείρηση στο Ορμούζ

Primetime
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ένα ντοκιμαντέρ του Παύλου Τσίμα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα σήμερα (4/5) στο «Prime time»

PASOK_ANDROULAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τη νέα του σύνθεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karximakis – siakantaris- karystianoy- kastanidis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το κρύο ζέστη των γκάλοπ, τα… χαμένα κείμενα του συνεδρίου, ο υβριστής  Σιακαντάρης, η «ορφανή» συναίνεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, η ομάδα Καρυστιανού και ο Καστανίδης 

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

touristes italia pozitano – new
ΚΟΣΜΟΣ

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

violada tzortziotis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Από τις στάχτες στην πραγματικότητα: Το σενάριο Καραμολέγκου – Βιολάντα και οι πατέντες του Τζωρτζιώτη

tsafos_0405_1920-1080_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά Τσάφου: «Μας οδηγείτε στη χρεωκοπία - Χαμένοι οι καταναλωτές, υπερκέρδη για προμηθευτές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 17:51
texerani emporiko kentro fotia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση φωτιάς σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης (Video)

emirata
ΚΟΣΜΟΣ

«Eπιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» από το Ιράν δέχονται τα ΗΑΕ

leykos oikos new
ΚΟΣΜΟΣ

Με μήνυμα ενημέρωσε ο Λευκός Οίκος το Ιράν πριν από τη νέα επιχείρηση στο Ορμούζ

1 / 3