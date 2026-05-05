«Αιμορραγούσαν και τα δύο παιδιά μου»  – Σε επέμβαση υποβλήθηκε ο 16χρονος που δέχθηκε επίθεση από 25χρονο νταή στη Νέα Φιλαδέλφεια 

Σε επέμβαση στη γνάθο υποβλήθηκε ο 16χρονος που ξυλοκοπήθηκε από 25χρονο με γνώση πολεμικών τεχνών στο πανηγύρι της Νέας Φιλαδέλφειας.

«Έχει σπάσει την άνω γνάθο και το κόκαλο στο μάτι και πίσω έχει αιμάτωμα στο κεφάλι. Η κόρη μου έχει σπασμένη μύτη» δήλωσε η μητέρα του 16χρονου, μιλώντας στο Star και πρόσθεσε ότι μετά το περιστατικό τις κόρες της τις παρακολουθεί ψυχολόγος.

Η ίδια εξήγησε ότι όλα ξεκίνησαν από ένα απλό σπρώξιμο. «Η κοπέλα (σ.σ.: του 25χρονου) χαστούκισε τη μεγάλη κόρη μου, μπήκε στη μέση η μικρή να τους χωρίσει. Δίνει την πρώτη μπουνιά ο νταής και σπάει τη μύτη (σ.σ.: της μεγάλης κόρης της). Φωνάζει ο μικρός, οι αδερφές του του λένε “πήγαινε φώναξε τη μαμά” και την ώρα που φεύγει το παιδί το κυνηγάει, του δίνει την μπουνιά από πίσω και μετά του δίνει τις δύο μπουνιές στο πρόσωπο. Ένα παιδί 16 ετών με αυτισμό».

«Η κόρη μου η μικρή είναι 1,60 ύψος, κι αυτός είναι 1,90, και ο πιτσιρικάς είναι 1,63, 16 χρονών με αυτισμό. Του έσπασε τα γυαλιά, τη γνάθο τη δεξιά και θα μπουν λάμες, και στο πάνω από το δεξί μάτι έχει σπάσει το κόκαλο και έχει και αιμάτωμα στο μάτι», πρόσθεσε.

Εξήγησε ότι ο γιος της έχει ταραχτει ψυχολογικά. «Τον μικρό προσπαθώ να τον ηρεμήσω από το Σάββατο. Δεν είναι μόνο το θέμα του τραυματισμού, είναι και το ψυχολογικό. Γιατί, καταλαβαίνετε, ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού με ΔΕΠΥ πώς μπορώ να το διαχειριστώ. Μιλάω για όλες τις μάνες ώστε να μη βρεθούν στη θέση τη δική μου. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει».

«Εύχομαι να είναι το δικό μου το παιδί το τελευταίο! Να είμαι η τελευταία μάνα που ήρθε και αντιμετώπισε τέτοιο περιστατικό. Αντίκρισα τα παιδιά μου αίματα. Αιμορραγούσαν και τα δύο. Ήταν σε πανικό, λιποθυμούσαν», κατέληξε.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Ο 16χρονος είχε βγει με τις αδελφές του 20 και 23 ετών στο πανηγύρι και παρακολουθούσαν τη συναυλία της Λένας Ζευγαρά. Η μία από τις αδερφές του 16χρονου σκούντησε κατά λάθος την 20χρονη σύντροφό του 25χρονου.

Διαβάστε επίσης

Save Our Post: Εκστρατεία των εργαζομένων στα ευρωπαϊκά ταχυδρομεία για τη νέα ταχυδρομική αγορά

Μυρτώ: «Ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά για να την εκβιάζουν» λέει η μητέρα της

Τρόμος στην Κηφισιά: Διανομέας προσέγγιζε περαστικούς και τους πετούσε πέτρες στο πρόσωπο – Σοβαροί τραυματισμοί, συνελήφθη 28χρονος