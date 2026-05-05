05.05.2026
05.05.2026 12:26

Save Our Post: Εκστρατεία των εργαζομένων στα ευρωπαϊκά ταχυδρομεία για τη νέα ταχυδρομική αγορά

Ενεργή συμμετοχή στην εκστρατεία #SaveOurPost, που πραγματοποιούν τα ευρωπαϊκά ταχυδρομικά συνδικάτα με συντονισμό της UNI Europa, φιλοδοξεί να έχει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΣΤ, «στόχος της εκστρατείας είναι η προβολή της αναγκαιότητας για ένα νέο, δίκαιο, βιώσιμο και κοινωνικά προσανατολισμένο κανονιστικό πλαίσιο για τις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο».

Επισημαίνει ακόμα πως «η συζήτηση για το μέλλον του ταχυδρομικού κλάδου, στο πλαίσιο της υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας EU Delivery Act, είναι επίκαιρη και αναγκαία, ειδικά στην Ελλάδα, λόγω της μεγάλης υποβάθμισης της ποιότητας των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των εργασιακών σχέσεων.

Ο κλάδος έχει υποστεί και συνεχίζει να υφίσταται τεράστιες μεταβολές. Η συνεχής μείωση της επιστολικής αλληλογραφίας, η ραγδαία αύξηση των δεμάτων και της διασυνοριακής διακίνησης, η ψηφιοποίηση και η εμφάνιση νέων μορφών εργασίας και οργάνωσης της ταχυδρομικής αγοράς, διαμορφώνουν ένα εντελώς νέο, ιδιαίτερα πολύπλοκο και προβληματικό περιβάλλον από αυτό στο οποίο βασίστηκε πριν από 20 περίπου χρόνια το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο».

Και η ανακοίνωση της ΠΟΣΤ εξηγεί αναλυτικά:

«Η μέχρι σήμερα διαβούλευση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καταδεικνύει το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση είναι κρίσιμη και απαραίτητη και ότι η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία (ΚΤΥ) πρέπει να διατηρηθεί με τρόπο οικονομικά βιώσιμο για τους παρόχους της. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν να προστατευθούν η κοινωνική και οικονομική συνοχή, το δικαίωμα της πρόσβασης σε ένα βασικό αγαθό και δικαίωμα, καθώς και τα εργασιακά δικαιώματα στο σύνολο του κλάδου.

Η εκστρατεία #SaveOurPost θέτει ως προτεραιότητες την υπεράσπιση της ΚΤΥ ως κοινωνικό αγαθό, τη διασφάλιση ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ανάγκη ρύθμισης της αγοράς με όρους δικαιοσύνης και διαφάνειας, καλώντας τους Ευρωπαίους νομοθέτες να νομοθετήσουν με βάση τις ακόλουθες επτά αρχές:

  1. Επένδυση στο μέλλον των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και Υποδομών – Εκσυγχρονισμός και όχι διάλυση.
  2. Επέκταση της ΚΤΥ με βάση την εκρηκτική αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και της διακίνησης δεμάτων.
  3. Καθιέρωση βιώσιμης χρηματοδότησης της ΚΤΥ με τη συμμετοχή όλων των εταιρειών του Κλάδου.
  4. Εξασφάλιση δίκαιου και διαφανούς ανταγωνισμού μέσω ολοκληρωμένης ρύθμισης του κλάδου.
  5. Διατήρηση και ενίσχυση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων.
  6. Προστασία των καταναλωτών μέσω της ποιότητας των υπηρεσιών, σε συνάρτηση με τα βέλτιστα εργασιακά πρότυπα.
  7. Ενίσχυση της διασυνοριακής διακίνησης και της διαλειτουργικότητας των παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών με τη θέσπιση κοινών τεχνικών προτύπων εντός ΕΕ.

Η ΠΟΣΤ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει ενεργά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ και τις άλλες ταχυδρομικές επιχειρήσεις, διεκδικώντας ένα σύγχρονο ταχυδρομικό πλαίσιο, με επίκεντρο τον άνθρωπο, την εργασία και την κοινωνική και οικονομική συνοχή.

Κάθε πολίτης και επιχείρηση μπορεί να στηρίξει την προσπάθεια των ευρωπαίων ταχυδρομικών συνυπογράφοντας την εκστρατεία #SaveOurPost».

