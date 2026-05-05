Μέση Ανατολή: Χάθηκε από τα ραντάρ αμερικανικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται τις τελευταίες ώρες στις αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς το πρωί της Τρίτης χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που πετούσε κοντά στο στενό του Ορμούζ.

Πριν χαθεί το σήμα του, το αεροσκάφος εξέπεμψε τον κωδικό «7700», που αποτελεί διεθνές σήμα γενικής έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με στοιχεία από συστήματα παρακολούθησης πτήσεων ανοικτών πηγών και αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγο αργότερα, δύο ελαφρά ελικόπτερα τύπου Airbus H125 απογειώθηκαν από τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, γεγονός που υποδηλώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

A US Air Force KC-135 is squawking 7700 flying in the direction of Doha. https://t.co/wxldcwLX1g



For more information on ‘Squawking 7700’ please see https://t.co/nW7vZ4JgMF pic.twitter.com/AYffNcZGKt — Flightradar24 (@flightradar24) May 5, 2026

Η CENTCOM δεν είχε επιβεβαιώσει το περιστατικό μέχρι στιγμής, ενώ τα αίτια της εξαφάνισης δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί. Η εξαφάνιση σημειώθηκε τη δεύτερη ημέρα της επιχείρησης «Project Freedom», που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ στις 4 Μαΐου, με στόχο τη διέλευση εμπορικών πλοίων από τo Ορμούζ. Το Ιράν, το οποίο ελέγχει το πέρασμα από τα τέλη Φεβρουαρίου, είχε προειδοποιήσει μία ημέρα νωρίτερα τις ΗΠΑ να μην εισέλθουν στην περιοχή.

Το KC-135 Stratotanker είναι αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες και επιχειρεί στην περιοχή από την έναρξη της επιχείρησης «Epic Fury» στις 28 Φεβρουαρίου. Ο αμερικανικός στρατός έχει ήδη χάσει αρκετά αεροσκάφη ανεφοδιασμού στη διάρκεια των συγκρούσεων με το Ιράν. Στις 12 Μαρτίου, ένα KC-135 συνετρίβη πάνω από το δυτικό Ιράκ μετά από σύγκρουση στον αέρα με δεύτερο αντίστοιχο αεροπλάνο σε φιλικό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα τον θάνατο και των έξι μελών του πληρώματος.

Ειδικοί στον τομέα της άμυνας έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι ο στόλος των KC-135 παρουσιάζει περιορισμούς στη διασύνδεση στο πεδίο της μάχης, κάτι που αποτελεί μειονέκτημα σε περιοχές υψηλής έντασης. Όπως είχε αναφερθεί τον Μάρτιο, τα αεροσκάφη αυτά δεν διαθέτουν επαρκείς ασφαλείς επικοινωνίες πέραν της οπτικής επαφής, γεγονός που περιορίζει την επίγνωση απειλών από τα πληρώματα. Η βάση Αλ Ουντέιντ, κύριος αεροπορικός κόμβος των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου, βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ορμούζ.

Ορμούζ: Στην κόψη του ξυραφιού η ανακωχή ΗΠΑ – Ιράν, στα ύψη το πετρέλαιο – «Ακόμα δεν αρχίσαμε», λέει η Τεχεράνη, καταγγελίες για παρεμβολές στο GPS πλοίων

