Αυτό που ξεκίνησε ως ταξίδι ζωής, με εικόνες από Ανταρκτική, απομονωμένα νησιά και ωκεάνιες διαδρομές που λίγοι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να ζήσουν, κατέληξε σε υγειονομικό θρίλερ στη μέση του Ατλαντικού.

Το MV Hondius, ένα «εξερευνητικό» κρουζιερόπλοιο της Oceanwide Expeditions, βρέθηκε ακινητοποιημένο ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, μετά από ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού, τρεις θανάτους και επιβάτες σε καθεστώς απομόνωσης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω της σπανιότητας του ιού, αλλά και επειδή αφορά ένα είδος ταξιδιού που διαφημίζεται ως η απόλυτη εμπειρία περιπέτειας: μικρά, ειδικά σχεδιασμένα κρουαζιερόπλοια, υψηλό αντίτιμο, πολικές διαδρομές, αποβιβάσεις με Zodiac και επαφή με μερικά από τα πιο απομονωμένα σημεία του πλανήτη.

Το χρονικό

Το MV Hondius έφυγε από την Ushuaia της Αργεντινής την 1η Απριλίου 2026 και βρέθηκε ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου στις 4 Μαΐου, στο πλαίσιο μιας πολικής/ωκεάνιας αποστολής διάρκειας περίπου ενός μήνα, όταν άρχισαν να καταγράφονται σοβαρά περιστατικά ασθένειας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους – ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός επιβάτης – ενώ ένας Βρετανός επιβάτης νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ στο Γιοχάνεσμπουργκ και βρέθηκε θετικός σε χανταϊό. Δύο μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός και ένας Ολλανδός, φέρονται επίσης να χρειάζονταν επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου δεν επέτρεψαν την αποβίβαση των επιβατών, επικαλούμενες λόγους δημόσιας υγείας, ενώ ιατρικές ομάδες επιβιβάστηκαν στο πλοίο για ελέγχους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρακολουθεί την υπόθεση, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα και αρκετά ύποπτα περιστατικά. Η εταιρεία Oceanwide Expeditions δήλωσε ότι διαχειρίζεται «σοβαρή ιατρική κατάσταση», εφαρμόζοντας μέτρα απομόνωσης, υγιεινής και παρακολούθησης.

Τι είναι το MV Hondius

Το Hondius δεν είναι ένα συνηθισμένο κρουαζιερόπλοιο μαζικού τουρισμού. Είναι ένα expedition vessel, δηλαδή πλοίο αποστολών, σχεδιασμένο για ταξίδια σε ακραία περιβάλλοντα, κυρίως στην Ανταρκτική και την Αρκτική. Κατασκευάστηκε το 2019, έχει μήκος περίπου 110 μέτρα και παρουσιάζεται από την Oceanwide ως το πρώτο επιβατηγό πλοίο Polar Class 6, κατηγορία που αφορά «ενισχυμένα πλοία», τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν σε παγωμένα νερά.

Η φιλοσοφία του δεν είναι η κλασική «κρουαζιέρα με πισίνες και καζίνο», αλλά η εξερεύνηση: παρατηρητήρια, αίθουσες διαλέξεων, αποβιβάσεις σε δυσπρόσιτα σημεία, συναντήσεις με άγρια ζωή και καθημερινές ενημερώσεις από ειδικούς. Το πλοίο μεταφέρει μικρότερο αριθμό επιβατών σε σχέση με τα τα γνωστά μεγαθήρια κρουαζιερόπλοια, δηλαδή περίπου 170 άτομα σε πολικές διαδρομές και διαθέτει σκάφη Zodiac για αποβιβάσεις σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν λιμάνια.

Το «πακέτο» περιλαμβάνει όλα τα γεύματα στο πλοίο, τις εξερευνήσεις με Zodiac, πρόγραμμα διαλέξεων από ειδικούς, λιμενικά τέλη/φόρους υπηρεσιών, αλλά και εξοπλισμό, όπως χιονοπέδιλα και λαστιχένιες μπότες, καθώς και χρήση ίντερνετ.

Το κόστος τέτοιων ταξιδιών είναι πραγματικά μια επένδυση στην περιπέτεια, καθώς μπορεί να φθάσει και τις 18.000 δολάρια ανά επιβάτη, ανάλογα με τη διάρκεια και την κατηγορία καμπίνας.

Από το «ταξίδι ζωής» στην απομόνωση

Για τους επιβάτες, η εμπειρία άλλαξε χαρακτήρα απότομα. Το ταξίδι που υποσχόταν παγετώνες, πιγκουίνους και απομακρυσμένα νησιά μετατράπηκε σε φόβο και αποκλεισμό. Οι επιβάτες παρέμειναν περιορισμένοι στις καμπίνες τους, ενώ εξετάζονταν σενάρια για εκτροπή του πλοίου προς τα Κανάρια Νησιά, εφόσον δεν επιτρεπόταν η αποβίβαση στο Πράσινο Ακρωτήριο.

Τι είναι ο χανταϊός

Ο χανταϊός δεν είναι ένας ιός που συνδέεται συνήθως με κρουαζιερόπλοια. Μεταδίδεται κυρίως από τρωκτικά, μέσω ούρων, κοπράνων ή σάλιου, όταν αυτά μολύνουν σκόνη ή επιφάνειες. Ο άνθρωπος μπορεί να μολυνθεί εισπνέοντας μολυσμένα σωματίδια ή έπειτα από επαφή με μολυσμένο περιβάλλον. Τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να μοιάζουν με γρίπη – πυρετός, πονοκέφαλος, μυϊκοί πόνοι, ναυτία, κόπωση – αλλά σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί σε αναπνευστική ανεπάρκεια ή νεφρική νόσο.

Το κρίσιμο ερώτημα για τις αρχές είναι πού και πώς εκτέθηκαν οι ασθενείς. Η μόλυνση μπορεί να συνέβη στο πλοίο, σε προηγούμενο σταθμό του ταξιδιού ή σε κάποιο περιβάλλον όπου υπήρχε επαφή με μολυσμένα τρωκτικά. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο θεωρείται γενικά σπάνια· ωστόσο, ορισμένα στελέχη που έχουν συνδεθεί με τη Νότια Αμερική έχουν καταγραφεί σε σπάνιες περιπτώσεις με τέτοια μετάδοση.

Το πρόβλημα των «κλειστών κοινοτήτων» στη θάλασσα

Τα κρουαζιερόπλοια είναι μικρές πλωτές κοινότητες. Όταν προκύπτει ένα υγειονομικό περιστατικό, η διαχείριση είναι δύσκολη: περιορισμένος χώρος, πολλοί επιβάτες, διαφορετικές υγειονομικές αρχές, ανάγκη για επείγουσες διακομιδές και συχνά αβεβαιότητα για το ποια χώρα θα αναλάβει την αποβίβαση. Η περίπτωση του Hondius δείχνει ότι το ρίσκο δεν αφορά μόνο τα μεγάλα πλοία μαζικού τουρισμού, αλλά και τις μικρές, εξειδικευμένες κρουαζιέρες. Το CDC σημειώνει γενικά ότι τα ταξίδια με κρουαζιερόπλοια έχουν ιδιαίτερες υγειονομικές προκλήσεις.

Στην περίπτωση του MV Hondius, η ειρωνεία είναι σκληρή: ένα πλοίο φτιαγμένο για να πηγαίνει εκεί όπου άλλα δεν μπορούν, βρέθηκε να μην μπορεί να δέσει εκεί όπου χρειαζόταν. Και ένα ταξίδι που πουλιέται ως εμπειρία ζωής, για κάποιους έγινε εμπειρία φόβου, απώλειας και αναμονής.

Η πικρή υπενθύμιση

Οι εξερευνητικές κρουαζιέρες γοητεύουν ακριβώς επειδή υπόσχονται το σπάνιο: παρθένα τοπία, άγρια φύση, αίσθηση αποστολής, απόσταση από τον συνηθισμένο τουρισμό. Όμως η υπόθεση του Hondius υπενθυμίζει ότι όσο πιο μακριά ταξιδεύει κανείς, τόσο πιο περίπλοκα γίνονται τα απρόοπτα.

Για τους περισσότερους επιβάτες, ένα τέτοιο ταξίδι είναι όνειρο ετών και επένδυση πολλών χιλιάδων ευρώ. Για όσους βρέθηκαν πάνω στο MV Hondius, όμως, η ανάμνηση δεν θα είναι μόνο οι πάγοι, οι ωκεανοί και τα απομονωμένα νησιά. Θα είναι και η λέξη που μπήκε ξαφνικά στο τέλος της διαδρομής: χανταϊός.

