Τη δολοφονία δύο ακόμα ανδρών, κατά τη διάρκεια πλήγματος σε «σκάφος διακίνησης ναρκωτικών» στην Καραϊβική, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι το πλοίο κινείτο σε γνωστές διαδρομές ναρκωτικών στην Καραϊβική και συμμετείχε σε δραστηριότητες εμπορίου ναρκωτικών. Κατά την επιχείρηση, δύο ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν τραυματίστηκε» ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (SOUTHCOM) που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική.

Την ανάρτηση συνόδευε βίντεο διάρκειας 14 δευτερολέπτων στο οποίο καταγράφεται το φονικό χτύπημα.

On May 4, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/8S1feXpSiL — U.S. Southern Command (@Southcom) May 5, 2026

Η νομιμότητα των πληγμάτων, σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα, αμφισβητείται εντός και εκτός ΗΠΑ.

Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν πως στις επιχειρήσεις αυτές διαπράττονται εξωδικαστικές δολοφονίες.

