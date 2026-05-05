ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 09:26
05.05.2026 07:50

Καραϊβική: Δύο νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους «ναρκεμπόρων» (video)

Τη δολοφονία δύο ακόμα ανδρών, κατά τη διάρκεια πλήγματος σε «σκάφος διακίνησης ναρκωτικών» στην Καραϊβική, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι το πλοίο κινείτο σε γνωστές διαδρομές ναρκωτικών στην Καραϊβική και συμμετείχε σε δραστηριότητες εμπορίου ναρκωτικών. Κατά την επιχείρηση, δύο ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν τραυματίστηκε» ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (SOUTHCOM) που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική.

Την ανάρτηση συνόδευε βίντεο διάρκειας 14 δευτερολέπτων στο οποίο καταγράφεται το φονικό χτύπημα.

Η νομιμότητα των πληγμάτων, σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα, αμφισβητείται εντός και εκτός ΗΠΑ. 

Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν πως στις επιχειρήσεις αυτές διαπράττονται εξωδικαστικές δολοφονίες.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

