Εννιά εργαζόμενοι σε ανθρακωρυχείο στην κεντρική Κολομβία που λειτουργεί νομίμως, με την άδεια των αρχών, έχασαν τη ζωή τους χθες Δευτέρα εξαιτίας έκρηξης οφειλόμενης «σε συγκέντρωση αερίου» σε στοά του, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων του δυστυχήματος από τις αρχές, που τον παρουσίασαν ως οριστικό.

Σωστικά συνεργεία κατάφεραν να σώσουν έξι ανθρακωρύχους, που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής.

Το ανθρακωρυχείο βρίσκεται κάπου 74 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Μπογοτά, σε περιοχή όπου τα δυστυχήματα αυτής της φύσης είναι συχνά.

«Έξι εργαζόμενοι στο ορυχείο διασώθηκαν και εννέα είναι νεκροί εξαιτίας του δυστυχήματος στη Σουτατάουσα, στην Κουντιναμάρκα», ανέφερε η εθνική υπηρεσία μεταλλείων και ορυχείων σε ανακοίνωσή της.

Νωρίτερα χθες, οι αρχές έκαναν λόγο για 12 αγνοούμενους και τρεις «μπόρεσαν να βγουν» χωρίς να χρειαστούν βοήθεια από στοά της μονάδας σε μεγάλο βάθος.

Τον απολογισμό των 9 νεκρών επιβεβαίωσε ο Χόρχε Εμίλιο Ρέι, ο νομάρχης στην Κουντιναμάρκα, μέσω X, εκφράζοντας «συλλυπητήρια, αλληλεγγύη και υποστήριξη» στις οικογένειές τους.

Τα ατυχήματα σε ορυχεία στην Κολομβία είναι τραγικά συχνά, ιδίως σε αυτά που λειτουργούν παράνομα.

Διαβάστε επίσης

Καραϊβική: Δύο νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους «ναρκεμπόρων» (video)

Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα – 21 νεκροί, 61 τραυματίες

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ αντάλλαξαν πυρά με ένοπλο κοντά στον Λευκό Οίκο: Τραυματίες ύποπτος και ανήλικος (Videos)