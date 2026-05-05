Από τις στάχτες στην πραγματικότητα: Το σενάριο Καραμολέγκου – Βιολάντα και οι πατέντες του Τζωρτζιώτη

Η 26η Ιανουαρίου 2026 δεν ήταν απλώς μια δύσκολη ημέρα για τη Βιολάντα. Ήταν το σημείο μηδέν. Το δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, με πέντε εργαζόμενες να χάνουν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο, δεν κατέστρεψε μόνο μια παραγωγική μονάδα. Διέκοψε μια ολόκληρη αλυσίδα. Σταμάτησε μια οικονομική δραστηριότητα που στήριζε εκατοντάδες οικογένειες. Πάγωσε την τοπική αγορά. Και άφησε πίσω του ένα βαρύ φορτίο — ανθρώπινο, νομικό και επιχειρηματικό.

Έκτοτε, η εικόνα είναι σχεδόν συμβολική: ένα εργοστάσιο «σιωπηλό», μια εταιρεία σε αναστολή, ο ιδιοκτήτης προφυλακισμένος, και μια τοπική κοινωνία σε αναμονή. Για την επιστροφή στην επιχειρηματική καθημερινότητα, θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από μια απλή προσπάθεια. Οπότε και το ερώτημα είναι αν μπορεί να γίνει.

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν στην αγορά σενάρια, που δεν έχουν διαψευσθεί, για το ενδεχόμενο ενδιαφέροντος της Καραμολέγκος, να εισέλθει στα «πράγματα» της Βιολάντα. Ενδιαφέρον, μια και δυνητικά, από τη μία πλευρά, βρίσκεται ένας δυναμικός όμιλος αρτοσκευασμάτων που αναζητά το επόμενο βήμα επέκτασης. Από την άλλη, μια ιστορική μπισκοτοβιομηχανία που, παρά την ισχυρή της παρουσία και τεχνογνωσία, βρέθηκε ξαφνικά εκτός λειτουργίας, παγιδευμένη ανάμεσα σε ένα τραγικό συμβάν και ένα ασφυκτικό πλέγμα νομικών και επιχειρησιακών εμποδίων.

Παράγοντες της αγοράς, που είναι σε γνώση των πληροφοριών αυτών μιλούν για τρία σενάρια: συζητήσεις για μια πιθανή (αλλά δύσκολη) εξαγορά, μία ενδεχόμενη στρατηγική συνεργασία/licensing λόγω των πατεντών που κατέχει η Βιολάντα, ή την ματαίωση των όποιων συζητήσεων, λόγω νομικών εμποδίων. Και εδώ όλα έχουν τη σημασία τους.

Εφόσον τα σενάρια ευσταθούν, η Καραμολέγκος θα μπορούσε όντως να έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον συνεργασίας. Ο όμιλος έχει ήδη διαγράψει μια σταθερή πορεία ανάπτυξης στον κλάδο του ψωμιού και των αρτοσκευασμάτων, όμως η επόμενη φάση απαιτεί διαφοροποίηση. Τα μπισκότα δεν είναι απλώς ένας συγγενικός κλάδος, αλλά μια αγορά με υψηλότερα περιθώρια, εξαγωγικές δυνατότητες και ισχυρή καταναλωτική βάση. Και σε αυτό το πεδίο, η Βιολάντα παραμένει, παρά την κρίση της, ένα όνομα με βαρύτητα. Όμως αυτή η υπόθεση δεν υπακούει στους κανόνες μιας «κανονικής» εξαγοράς. Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε έναν ισολογισμό προς αξιολόγηση και μια τιμή προς διαπραγμάτευση. Έχουμε ένα πολυεπίπεδο παζλ.

Πρώτο ζήτημα: οι νομικές εκκρεμότητες. Η υπόθεση του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον ιδιοκτήτη προφυλακισμένο και τις ευθύνες να εξετάζονται. Οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να λάβει υπόψη πιθανές (και υψηλές) αποζημιώσεις, ποινικές εξελίξεις και ένα αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για το μέλλον. Το ρίσκο δεν είναι θεωρητικό, αλλά άμεσο και μετρήσιμο.

Δεύτερο ζήτημα: η τεχνική πραγματικότητα. Ένα εργοστάσιο που παραμένει κλειστό επί μήνες δεν επανεκκινεί με το πάτημα ενός διακόπτη. Απαιτούνται νέες επενδύσεις, ανακατασκευή στα κατεστραμμένα τμήματα, έλεγχοι, νέες πιστοποιήσεις ασφάλειας και αναβαθμίσεις. Και κυρίως, απαιτείται εμπιστοσύνη, από εργαζόμενους, προμηθευτές και την αγορά.

Τρίτο ζήτημα: η πνευματική ιδιοκτησία. Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα Κωνσταντίνος Τζιωρτιώτης φέρεται να κατέχει κατοχυρωμένες πατέντες που αφορούν την παραγωγική διαδικασία. Σε έναν κλάδο όπου η διαφοροποίηση συχνά κρύβεται στη συνταγή και στη μέθοδο, αυτό το στοιχείο αποκτά τεράστια σημασία. Χωρίς πρόσβαση σε αυτές τις πατέντες, η αξία της εταιρείας μειώνεται δραστικά. Με αυτές, μετατρέπεται σε στρατηγικό asset.

Στελέχη της αγοράς, τονίζουν ότι η ουσία ενός ενδεχόμενου deal οποιασδήποτε μορφής, δεν αφορά μόνο το «τι αγοράζεται» (εφόσον πωλείται, βέβαια), αλλά και το «τι μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει την επόμενη μέρα».

Για την Καραμολέγκος, πρόκειται για μια ευκαιρία στρατηγικής μετάβασης. Να περάσει από έναν ισχυρό παίκτη αρτοβιομηχανίας σε έναν πολυκλαδικό όμιλο τροφίμων, με παρουσία σε περισσότερες κατηγορίες και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις διακυμάνσεις της αγοράς. Για τη Βιολάντα, είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία «επιστροφής». Μια δυνατότητα να μετατρέψει την κρίση σε επανεκκίνηση.

Σε μια περίοδο όπου η ελληνική οικονομία αναζητά ιστορίες επιτυχίας, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν προσφέρει εύκολες απαντήσεις. Αντιθέτως, αναδεικνύει όλες τις δυσκολίες του να επιχειρείς σε ένα περιβάλλον όπου η αβεβαιότητα είναι ο κανόνας και το ρίσκο πολυεπίπεδο.

Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό, μια και το κουβάρι δεν έχει ακόμη ξεδιαλυθεί, και παραμένει πιο σύνθετο από την υπόθεση της Creta Farm. Άρα, στην καρδιά της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων εκτυλίσσεται ένα από τα πιο σύνθετα, φορτισμένα και εν δυνάμει καθοριστικά επιχειρηματικά stories των τελευταίων ετών. Δεν είναι απλώς μια πιθανή συμφωνία. Δεν είναι ένα ακόμη deal εξαγοράς. Είναι μια ιστορία που ξεκινά από μια τραγωδία, περνά μέσα από την αβεβαιότητα και δοκιμάζει να καταλήξει σε ένα αβέβαιο μέλλον, αλλά με ισχυρό ενδιαφέρον.

