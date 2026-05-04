ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 22:24
04.05.2026 20:16

Βίαιη επίθεση στον Νέο Κόσμο: 15χρονος μαχαιρώθηκε από ομάδα αγνώστων

Στο στόχαστρο μιας βίαιης επίθεσης βρέθηκε ένας 15χρονος το βράδυ της Κυριακής, 3/5, στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22:00 στη διασταύρωση της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μια πολυμελής ομάδα, περίπου δέκα ατόμων, προσέγγισε τον ανήλικο που ήταν μαζί με τρεις φίλους του. Οι δράστες, αφού πρώτα ρώτησαν τους ανήλικους από ποια περιοχή είναι, προχώρησαν σε βιαιοπραγίες εναντίον τους.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους επιτιθέμενους έβγαλε μαχαίρι, τραυματίζοντας τον 15χρονο στην πλάτη και στον μηρό. Το θύμα διεκομίσθη άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου και παραμένει για νοσηλεία, με τους θεράποντες ιατρούς να επιβεβαιώνουν πως βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των μελών της ομάδας. Οι έρευνες της Αστυνομίας επικεντρώνονται στη συλλογή μαρτυριών και την αξιοποίηση οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να χαρτογραφηθεί η διαδρομή των δραστών.

