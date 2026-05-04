Μετά τα… χιόνια της Πρωτομαγιάς, έρχεται το καλοκαίρι, καθώς το σκηνικό του καιρού αλλάζει… δραματικά, με τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει κοντά στο 30.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, θερμές αέριες μάζες από την κεντρική Μεσόγειο θα επηρεάσουν τη χώρα, οδηγώντας σε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.

Ήδη από την Δευτέρα, ο καιρός παρουσιάζει βελτίωση, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και λίγες τοπικές βροχές κυρίως στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι εξασθενούν, ενώ το κρύο θα επιμένει κυρίως νωρίς το πρωί και το βράδυ για ένα-δύο ακόμη 24ωρα, ιδιαίτερα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Η άνοδος θα γίνει ακόμη πιο αισθητή προς τα μέσα της εβδομάδας, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Μάλιστα, την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς, σηματοδοτώντας τη «στροφή» από τις χειμωνιάτικες συνθήκες της Πρωτομαγιάς σε… πρώιμα καλοκαιρινές, λίγες ημέρες αργότερα.

Πιθανή πρόσκαιρη διαταραχή προς το τέλος της εβδομάδας ίσως φέρει σύντομες βροχές στα κεντρικά και βόρεια, χωρίς όμως ιδιαίτερη διάρκεια.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την κάθοδο των ψυχρών αέριων μαζών, ο καιρός φαίνεται να ομαλοποιείται, με τον Μάιο να συνεχίζει να παρουσιάζει έντονες εναλλαγές μέχρι να σταθεροποιηθεί.

Ο καιρός έως και την Παρασκευή 08/05

Η πρόγνωση για την Τρίτη (05/05)

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά, καθώς επίσης και στα ορεινά της Πελοποννήσου και της δυτικής Στερεάς.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν και ομίχλες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 21 με 23 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Τετάρτης (06/05)

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη (07/05)

Αραιές νεφώσεις οι οποίες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές και υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός της Παρασκευής (08/05)

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

