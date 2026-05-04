Άγρια επίθεση σε 17χρονο με αυτισμό στη Νέα Φιλαδέλφεια: «Δεν ξέραμε ότι ήταν ΑμεΑ, όταν σου έρχεται μπουνιά αντιδράς», λέει η μητέρα του 25χρονου δράστη

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται 17χρονος που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, έπειτα από τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 2/5, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο ανήλικος έχει υποστεί κάταγμα στη γνάθο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση την Τρίτη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 17χρονος βρισκόταν στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου μαζί με τις δύο αδερφές του, ηλικίας 20 και 23 ετών, προκειμένου να παρακολουθήσουν συναυλία στο πλαίσιο τοπικού πανηγυριού. Εκεί, μέσα στον συνωστισμό, ξέσπασε ένταση για έναν ασήμαντο λόγο ανάμεσα στην 20χρονη αδελφή του 17χρονου και την 20χρονη σύντροφο του 25χρονου δράστη της επίθεσης.

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, με τον 25χρονο, που φέρεται να έχει γνώσεις πολεμικών τεχνών, να παρεμβαίνει και να επιτίθεται αρχικά στην 20χρονη αδελφή του 17χρονου, και στη συνέχεια να χτυπά με γροθιές τον ανήλικο, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Η μητέρα του 25χρονου, μιλώντας στο Live News περιέγραψε το περιστατικό, όπως της το περιέγραψε ο γιος της: «Μια μεγάλη γυναίκα έσπρωξε την κοπέλα του γιου μου και της είπε “τι με σπρώχνετε;”. Και πετάχτηκαν δύο κοπελίτσες από πίσω, αυτές που λένε ότι τις χτύπησαν, και της λένε “αφού κάθεσαι μέσα στη μέση”. Η κοπέλα τους είπε “εσείς τι ανακατεύστε” και έμεινε εκεί. Μετά από λίγο πήγαν αυτές οι δύο και έσπρωξαν πάλι την κοπέλα του γιου μου και της λένε “πάρε να έχεις”. Εκεί ξεκίνησε η φασαρία, τα τρία κορίτσια πιάστηκαν στα χέρια και ο γιος μου πήγε να τους χωρίσει. Τότε πήγε εκεί ένα παλικαράκι και του έσκασε μια μπουνιά στο μάγουλο και ο γιος μου του έριξε άλλη μια μπουνιά. Δεν ξέραμε ότι ήταν ΑμεΑ, ούτε τίποτα. Όταν σου έρχεται μια μπουνιά, είναι λογικό να αντιδράσεις», είπε η μητέρα του 25χρονου.

Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου, όπου είχαν πάει τα τρία αδέλφια για τη συναυλία του πανηγυριού. Ο συνωστισμός φέρεται να οδήγησε σε ακούσιο σκούντημα από μία εκ των αδελφών του 17χρονου προς τη 20χρονη σύντροφο του 25χρονου, η οποία αντέδρασε έντονα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ακολούθησαν φωνές και η 20χρονη φέρεται να επιτέθηκε στην αδελφή του 17χρονου. Ο 25χρονος επενέβη και η σύγκρουση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει την κοπέλα και στη συνέχεια να επιτεθεί επανειλημμένα στον ανήλικο.

Μετά το επεισόδιο, ο 25χρονος και η 20χρονη σύντροφός του απομακρύνθηκαν από το σημείο, ωστόσο εντοπίστηκαν λίγο αργότερα από αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας και συνελήφθησαν. Σύμφωνα με τις Αρχές, το ζευγάρι φέρεται να παραδέχθηκε την εμπλοκή τους στο βίαιο περιστατικό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση, για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμου ατόμου και για υπόθαλψη εγκληματία.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

