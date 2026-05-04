Πρόσκληση σε ακρόαση για την ένταξη νέων μελών στην Παιδική Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η Εθνική Λυρική Σκηνή, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της αποστολής και σύμφωνα με τον προγραμματισμό της για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027, προσκαλεί παιδιά γεννηθέντα μεταξύ των ετών 2014-2019 να συμμετάσχουν στη διαδικασία ακρόασης για την ένταξη νέων μελών στην Παιδική Χορωδία της Ε.Λ.Σ..

I. Σκοπός, Εκπαιδευτική αποστολή και Πρόγραμμα της Παιδικής Χορωδίας της Ε.Λ.Σ.

Η Παιδική Χορωδία της Ε.Λ.Σ. λειτουργεί ως οργανωμένο μουσικοπαιδαγωγικό σύνολο και έχει ως κύρια αποστολή της την εκπαίδευση και εξοικείωση των μελών της με το λυρικό ρεπερτόριο και ειδικότερα με έργα που απευθύνονται σε παιδικές φωνές, καθώς επίσης και τη διδασκαλία των βασικών αρχών της πολυφωνίας. Ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο μουσικής κατάρτισης, κάθε παιδί εντάσσεται σε ένα από τα ακόλουθα εκπαιδευτικά τμήματα της Παιδικής Χορωδίας:

Τμήμα Φυτωρίου

Προπαρασκευαστικό Τμήμα

Κυρίως Σώμα Παιδικής Χορωδίας

Η συμμετοχή των μελών στην Παιδική Χορωδία υπόκειται σε τακτική αξιολόγηση στο μέσον και στο πέρας κάθε εκπαιδευτικής περιόδου.

Οι τακτικές πρόβες της Παιδικής Χορωδίας της Ε.Λ.Σ διεξάγονται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή, στο ωράριο 17:00-20:00, και όλα τα μέλη της Χορωδίας οφείλουν να είναι διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του πλαισίου (δηλαδή το συγκεκριμένο τρίωρο και τις τρεις αυτές ημέρες της εβδομάδας). Το αναλυτικό πρόγραμμα προβών (συγκεκριμένες ημέρες και ώρες) κάθε ομάδας καθορίζεται εβδομαδιαίως, ανάλογα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες. Κατ’ εξαίρεση και για λόγους καλλιτεχνικούς (όπως συμμετοχή σε παραστάσεις, πρόβες για συναυλίες κ.α.) ενδέχεται να προκύψουν έκτακτες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα.

II. Διαδικασία Ακρόασης

Η διαδικασία της ακρόασης αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις (3) διαδοχικές φάσεις:

Α’ Φάση – Υποβολή Βιντεοσκοπημένου υλικού

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται όπως συμπληρώσουν την αίτηση που θα βρουν στο σύνδεσμο και υποβάλουν στο σχετικό πεδίο ένα βιντεοσκοπημένο τραγούδι της επιλογής τους δίχως συνοδεία μουσικού οργάνου, σε αρχείο μεγίστου μεγέθους80ΜΒ.

Η επιλογή των υποψηφίων που θα προκριθούν στη Β’ φάση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των υποβληθέντων υλικών από αρμόδια επιτροπή.

Β’ Φάση : Ατομική δια ζώσης ακρόαση

Οι επιλεγέντες της Α΄ φάσης θα εξεταστούν ατομικά σε ασκήσεις ακουστικής αντίληψης και ρυθμού. Η Β’ φάση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Ε.Λ.Σ. στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Λεωφόρος Συγγρού 364, Τ.Κ. 17674, Καλλιθέα) τις ημέρες Δευτέρα 25, Τρίτη 26 και Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 από τις 14:00. Η ακριβής ώρα προσέλευσης κάθε υποψηφίου θα γνωστοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 22 Μαΐου 2026.

Γ’ Φάση : Ομαδική και Ατομική δια ζώσης ακρόαση

Οι επιτυχόντες της Β’ φάσης θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στην Γ’ φάση, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο ατομικές όσο και ομαδικές ασκήσεις ακουστικής αντίληψης και ρυθμού. Η Γ΄ φάσητης ακρόασης για όσους προκριθούν σε αυτή θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 από τις 14.00. Οι συμμετέχοντες σε αυτή θα ενημερωθούν για την ακριβή ώρα προσέλευσής τους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 27 Μαΐου 2026.

III. Υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής στην Ακρόαση

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής που θα βρουν στο σύνδεσμο και να υποβάλουν στο σχετικό πεδίο το βιντεοσκοπημένο τραγούδι της επιλογής τους, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην ακρόαση ορίζεται η Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 και ώρα 10.00. Εκπρόθεσμες ή ελλιπώς συμπληρωμένες αιτήσεις συμμετοχής δεν θα ληφθούν υπόψη.

IV. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Μετά την ολοκλήρωση της Γ’ φάσης, όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Παιδική Χορωδία ΕΛΣ [email protected]

Διεύθυνση Σκηνής ΕΛΣ [email protected]