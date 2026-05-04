search
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 22:23
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.05.2026 21:08

Πρόσκληση σε ακρόαση για την ένταξη νέων μελών στην Παιδική Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

04.05.2026 21:08
Η Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ στην Κάρμεν – φωτό Γ. Αντώνογλου

Η Εθνική Λυρική Σκηνή, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της αποστολής και σύμφωνα με τον προγραμματισμό της για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027, προσκαλεί παιδιά γεννηθέντα μεταξύ των ετών 2014-2019 να συμμετάσχουν στη διαδικασία ακρόασης για την ένταξη νέων μελών στην Παιδική Χορωδία της Ε.Λ.Σ..

I. Σκοπός, Εκπαιδευτική αποστολή και Πρόγραμμα της Παιδικής Χορωδίας της Ε.Λ.Σ.

Η Παιδική Χορωδία της Ε.Λ.Σ. λειτουργεί ως οργανωμένο μουσικοπαιδαγωγικό σύνολο και έχει ως κύρια αποστολή της την εκπαίδευση και εξοικείωση των μελών της με το λυρικό ρεπερτόριο και ειδικότερα με έργα που απευθύνονται σε παιδικές φωνές, καθώς επίσης και τη διδασκαλία των βασικών αρχών της πολυφωνίας. Ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο μουσικής κατάρτισης, κάθε παιδί εντάσσεται σε ένα από τα ακόλουθα εκπαιδευτικά τμήματα της Παιδικής Χορωδίας:

  • Τμήμα Φυτωρίου
  • Προπαρασκευαστικό Τμήμα
  • Κυρίως Σώμα Παιδικής Χορωδίας

Η συμμετοχή των μελών στην Παιδική Χορωδία υπόκειται σε τακτική αξιολόγηση στο μέσον και στο πέρας κάθε εκπαιδευτικής περιόδου.

Οι τακτικές πρόβες της Παιδικής Χορωδίας της Ε.Λ.Σ διεξάγονται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή, στο ωράριο 17:00-20:00, και όλα τα μέλη της Χορωδίας οφείλουν να είναι διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του πλαισίου (δηλαδή το συγκεκριμένο τρίωρο και τις τρεις αυτές ημέρες της εβδομάδας). Το αναλυτικό πρόγραμμα προβών (συγκεκριμένες ημέρες και ώρες) κάθε ομάδας καθορίζεται εβδομαδιαίως, ανάλογα  με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες. Κατ’ εξαίρεση και για λόγους καλλιτεχνικούς (όπως συμμετοχή σε παραστάσεις, πρόβες για συναυλίες κ.α.) ενδέχεται να προκύψουν έκτακτες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα.

II. Διαδικασία Ακρόασης

Η διαδικασία της ακρόασης αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις (3) διαδοχικές φάσεις: 

Α’ Φάση – Υποβολή Βιντεοσκοπημένου υλικού

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται όπως συμπληρώσουν την αίτηση που θα βρουν στο σύνδεσμο και υποβάλουν στο σχετικό πεδίο ένα βιντεοσκοπημένο τραγούδι της επιλογής τους δίχως συνοδεία μουσικού οργάνου, σε αρχείο μεγίστου μεγέθους80ΜΒ.

Η επιλογή των υποψηφίων που θα προκριθούν στη Β’ φάση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των υποβληθέντων υλικών από αρμόδια επιτροπή.

Β’ Φάση : Ατομική δια ζώσης ακρόαση

Οι επιλεγέντες της Α΄ φάσης θα εξεταστούν ατομικά σε ασκήσεις ακουστικής αντίληψης και ρυθμού. Η Β’ φάση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Ε.Λ.Σ. στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Λεωφόρος Συγγρού 364, Τ.Κ. 17674, Καλλιθέα) τις ημέρες Δευτέρα 25, Τρίτη 26 και Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 από τις 14:00. Η ακριβής ώρα προσέλευσης κάθε υποψηφίου θα γνωστοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 22 Μαΐου 2026. 

Γ’ Φάση : Ομαδική και Ατομική δια ζώσης ακρόαση

Οι επιτυχόντες της Β’ φάσης θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στην Γ’ φάση, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο ατομικές όσο και ομαδικές ασκήσεις ακουστικής αντίληψης και ρυθμού. Η Γ΄ φάσητης ακρόασης για όσους προκριθούν σε αυτή θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 από τις 14.00. Οι συμμετέχοντες σε αυτή θα ενημερωθούν για την ακριβή ώρα προσέλευσής τους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 27 Μαΐου 2026.

III. Υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής στην Ακρόαση

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής που θα βρουν στο σύνδεσμο και να υποβάλουν στο σχετικό πεδίο το βιντεοσκοπημένο τραγούδι της επιλογής τους, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην ακρόαση ορίζεται η Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 και ώρα 10.00. Εκπρόθεσμες ή ελλιπώς συμπληρωμένες αιτήσεις συμμετοχής δεν θα ληφθούν υπόψη.

IV. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Μετά την ολοκλήρωση της Γ’ φάσης, όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Παιδική Χορωδία ΕΛΣ [email protected]

Διεύθυνση Σκηνής ΕΛΣ [email protected]

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
neos-kosmos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη διαφυγή των δραστών μετά την αιματηρή επίθεση σε βάρος 15χρονου

volley-league-men
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Volley League ανδρών: Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο τάι-μπρέικ και… 2-1

Limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Λιμενικό: Ρυμουλκό σκάφος προσάραξε στη Μακρόνησο

eddie
ΕΛΛΑΔΑ

Η αστείρευτη δύναμη του Έντι: Από μικροπωλητής έγινε γιατρός στο Νοσοκομείου Μεσολογγίου

doukas vartholomaios – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας τίμησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras sia papastavrou vardakastanis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

touristes italia pozitano – new
ΚΟΣΜΟΣ

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

ryanair
ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για το ενδεχόμενο να κλείσει η βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη - Έκτακτη σύσκεψη για τις πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία

tsafos_0405_1920-1080_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά Τσάφου: «Μας οδηγείτε στη χρεωκοπία - Χαμένοι οι καταναλωτές, υπερκέρδη για προμηθευτές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 22:15
neos-kosmos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη διαφυγή των δραστών μετά την αιματηρή επίθεση σε βάρος 15χρονου

volley-league-men
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Volley League ανδρών: Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο τάι-μπρέικ και… 2-1

Limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Λιμενικό: Ρυμουλκό σκάφος προσάραξε στη Μακρόνησο

1 / 3