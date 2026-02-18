Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα: Τι ισχυρίστηκε στη μαραθώνια απολογία του – Καταπέλτης το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Στη φυλακή οδηγείται ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου της Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζωρτζιώτης, μετά από μαραθώνια απολογία, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σοβαρές ευθύνες και παραλείψεις που οδήγησαν στην έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες του εργοστασίου, επιβεβαιώνει το πόρισμα της πυροσβεστικής για τα αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Τρικάλων.

Στην απολογία του ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε για τον κίνδυνο που υπήρχε στο εργοστάσιό του.

Ο ίδιος δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη και υποστήριξε ότι άφηνε τα παιδιά του να παίζουν στον χώρο.

Επέμεινε ότι τήρησε τη νομιμότητα και επέρριψε ευθύνες για τα κενά ασφαλείας στους μηχανικούς και μηχανολόγους που υπέγραψαν τις άδειες.

Ωστόσο, την ίδια ώρα, οι εμπειρογνώμονες εντοπίζουν σοβαρές παραλείψεις στην υπογειοποίηση των σωληνώσεων και σε άλλα ζωτικής σημασίας συστήματα ασφαλείας.

Η προχειρότητα στην λειτουργία των δεξαμενών αποτυπώνεται και στις αντιφατικές εκθέσεις των αρμόδιων μελετητών, με τον έναν να τις αποτυπώνει κανονικά στις μελέτες του και των άλλων να τις θεωρεί ανενεργές. «Είχα αποτυπώσει δύο υπέργειες δεξαμενές στο πίσω μέρος της επιχείρησης, οι οποίες ήταν λειτουργικές. Γνωρίζω ότι οι δύο υπέργειες δεξαμενές τροφοδοτούσαν τους φούρνους του κτηρίου στο οποίο έγινε το συμβάν με καύσιμο, χωρίς να γνωρίζω το είδος του», κατέθεσε πολιτικός μηχανικός.

«Υπήρχαν στον χώρο δύο υπέργειες δεξαμενές, τις οποίες δεν είχα αποτυπώσει στη μελέτη γιατί μου τις είχαν δηλώσει ανενεργές», ανέφερε από την πλευρά του ηλεκτρολόγος μηχανικός.

Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όμως, φέρεται να δήλωσε προφορικά στα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων κατά Εμπρησμού ότι υπέργειες δεξαμενές 9.000 και 5.000 λίτρων αντιστοίχως, περιείχαν προπάνιο.

Υπενθυμίζτεται ότι στη δημοσιότητα ήρθαν τρία ακόμη αποκαλυπτικά βίντεο-ντοκουμέντα, που καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης, όπως και η μαρτυρία του φύλακα που έκανε περιπολία πέντε μόλις μέτρα μακριά από τις δεξαμενές.

Τα βίντεο καταγράφουν με ανατριχιαστική λεπτομέρεια τη στιγμή που φλεγόμενες λαμαρίνες και αντικείμενα εκτοξεύονται στον αέρα, δημιουργώντας μια «κόλαση» πυρός. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που, σε ορισμένα καρέ, η εικόνα από τις κάμερες ασφαλείας «ασπρίζει» ή «παγώνει», γεγονός που καταδεικνύει το τεράστιο ενεργειακό φορτίο της εκτόνωσης.

Οι αναλύσεις των αρχών από τα συγκεκριμένα βίντεο οδηγούν στο κρίσιμο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς, στοιχείο καθοριστικό για την εξέλιξη των ερευνών.

Αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία του φύλακα ο οποίος σώθηκε από θαύμα. Όπως φαίνεται στα βίντεο, ο φύλακας πραγματοποιούσε περιπολία με φακό σε απόσταση αναπνοής από τις δεξαμενές υγραερίου τη στιγμή της έκρηξης. Ο ίδιος περιέγραψε στους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) πως το ωστικό κύμα τον εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου, ενώ δευτερόλεπτα μετά άκουσε φωνές να καλούν σε βοήθεια από τον χώρο της παραγωγής και της συσκευασίας, όπου είχε ήδη ξεσπάσει η πυρκαγιά.

Καταθέσεις-φωτιά

Στο μεταξύ, καταθέσεις «φωτιά» περιλαμβάνονται στην ογκωδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την έκρηξη.

Καταγράφεται μαρτυρία για συναγερμό που ηχούσε επαναλαμβανόμενα σε φούρνο της γραμμής παραγωγής βρώμης κατά την τελευταία εβδομάδα. Ο υπεύθυνος βάρδιας φέρεται να απενεργοποιούσε το σύστημα, θεωρώντας ότι πρόκειται για «λάθος μήνυμα». Μένει να εξεταστεί αν όντως ήταν λάθος μήνυμα ή όχι.

Προϊστάμενοι όλων των βαρδιών καταθέτουν ότι είχαν μεταφέρει στη διοίκηση τα παράπονα για την ανυπόφορη οσμή, λαμβάνοντας την οδηγία να ρίξουν καθαριστικά στην αποχέτευση, επιμένοντας στο σενάριο της δυσοσμίας από τους υπονόμους.

«Η μυρωδιά από τη διαρροή στις σωληνώσεις ήταν τόσο έντονη που έτσουζαν τα μάτια μας, καλύπταμε τη μύτη με τα ρούχα μας» είναι μερικά από τα όσα είπαν οι εργαζόμενοι.



Μαρτυρία εργαζομένης αναφέρει ότι η δυσοσμία ήταν έντονη ακόμη και λίγες ώρες πριν το μοιραίο ξημέρωμα της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να ληφθεί κανένα προληπτικό μέτρο.

Ο υδραυλικός για το προπάνιο… χωρίς πτυχίο

Εργαζόμενος που εκτελούσε χρέη υδραυλικού στο εργοστάσιο, υποστηρίζει ότι ενημέρωσε για την έντονη δυσοσμία τόσο τον υπεύθυνο παραγωγής όσο και τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Αυτοί κάλεσαν τον ειδικό που ασχολείται με τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης να ελέγξει.

Ο υδραυλικός του εργοστασίου ανέφερε ότι «ο κ. (…) είχε φέρει ένα μετρητή και έκανε μετρήσεις για να ελέγξει τυχόν παρουσία υγραερίου στο χώρο. Στις τουαλέτες τη συγκεκριμένη ημέρα δεν εντόπισε κάτι. Στους χώρους παραγωγής επίσης που ελέγξαμε μαζί δεν εντόπισε υγραέριο. Μου είχε πει ο κ. (…) να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους μέχρι να δούμε τι έχει γίνει».

Ο υδραυλικός φέρεται επίσης να υποστηρίζει πως πριν από οκτώ χρόνια του ανατέθηκε από τον ιδιοκτήτη να προβεί στην εγκατάσταση νέας γραμμής αερίου προπανίου.

«Ο ιδιοκτήτης μου έδωσε το σχέδιο προκειμένου να κάνω την εγκατάσταση όπως και έκανα ενώ ο ίδιος γνώριζε ότι δεν έχω πτυχίο εγκατάστασης αερίου προπανίου», σημείωσε ο υδραυλικός του εργοστασίου.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η ηλεκτρολογική υποδομή της μονάδας. Σύμφωνα με μαρτυρία ηλεκτρολόγου της εταιρείας, ο σπινθήρας που πυροδότησε την έκρηξη ενδέχεται να προήλθε από την ενεργοποίηση απλού ρελέ, το οποίο δεν ήταν αντιεκρηκτικού τύπου, παρά την παρουσία εύφλεκτων υλικών στον χώρο.

Η έρευνα συνεχίζεται πλέον σε βάθος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες και σε άλλα πρόσωπα που υπέγραψαν για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και τα άλλα δύο εργοστάσια της επιχείρησης στην περιοχή, το ένα από τα οποία έκλεισε ήδη για λόγους ασφαλείας.

Πρόκειται για τη δεύτερη μονάδα στους Ταξιάρχες Φαρκαδόνας Τρικάλων, η οποία παραμένει κλειστή, ο ιδιοκτήτης καλείται πλέον να καταθέσει πλήρη φάκελο με πιστοποιημένες άδειες δεξαμενών και έγγραφα πυρασφάλειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα, η επιχείρηση θα παραμείνει σφραγισμένη, ενώ ενδέχεται να ανοίξει νέος κύκλος δικογραφίας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Πόρισμα κόλαφος της Πυροσβεστικής

Εντωμεταξύ, το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την τραγωδία σοκάρει.

Τα στελέχη της Πυροσβεστικής εντόπισαν σοβαρές παραβάσεις στις δύο υπέργειες δεξαμενές και στους σωλήνες στους οποίους βρέθηκε η μοιραία διαρροή προπανίου, σύμφωνα με όσα αναφέρει το πόρισμα, ενώ όπως επισημαίνεται «οι μοιραίες σωληνώσεις εμφάνιζαν διάβρωση».

Όσον αφορά στο υπόγειο στο οποίο συγκεντρώθηκε το προπάνιο με αποτέλεσμα την φονική έκρηξη και την φωτιά βρέθηκε πως δεν υπάρχει νόμιμη οικοδομική άδεια ανέγερσης.

«Σημειώνεται ότι μετά τις ως άνω ενέργειες διάνοιξης των οπών και την εμφάνιση οσμής υγραερίου σε όλο το μήκος της διαδρομής από τις υπέργειες δεξαμενές μέχρι και το υπόγειο τεκμηριώνεται πλήρως η διαρροή και η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων αυτού στη διαλαμβανόμενη αυτή διαδρομή με συσσώρευση του στο υπόγειο του κτιρίου 2, όπου και σημειώθηκε η έκρηξη», αναφέρεται σε άλλο σημείο.

Η οσμή υγραερίου

Η οσμή υγραερίου ήταν αντιληπτή ακόμα και κατά τη διάρκεια των εργασιών που έκανε η Πυροσβεστική στα συντρίμμια του κτιρίου μετά την φωτιά ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας.

«Η εν λόγω οσμή είχε γίνει αντιληπτή ήδη πριν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων ή και μήνες πριν το συμβάν, δεν ήταν συνεχής, αλλά εμφανιζόταν κατά διαστήματα» δηλώνεται στο πόρισμα.

Όπως αναφέρει το πόρισμα οι περισσσότεροι εργαζόμενοι στο κτήριο 2/πτέρυγα Β αναφέρουν πως το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν το περιστατικό είχαν αντιληφθεί επανειλημμένα την οσμή του υγραερίου «η οποία από τους ίδιους περιγράφεται είτε ως οσμή υγραερίου/γκαζιού είτε ως έντονη δυσάρεστη οσμή, εντοπιζόμενη κυρίως στο χώρο των τουαλετών του κτηρίου 2 και στο χώρο της λάντζας».

Μάλιστα, η οσμή είχε αναφερθεί σε ανώτερα στελέχη όπως οι προϊστάμενοι, αλλά δεν λήφθηκαν μέτρα ενώ «υπήρχαν ενίοτε ισχυρισμοί από στελέχη της διοίκησης του εργοστασίου πως η οσμή προέρχεται από αλλού και δεν πρόκειται για υγραέριο ή κάτι παρεμφερές».

Το πόρισμα τονίζει πως θα μπορούσε να υπάρχει ειδοποίηση για τη διαρροή καθώς «υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτιρίου που κάηκε αυτοί δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθότι η ηλεκτροβάννα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν μπορούσε να επιτελέσει το κύριο σκοπό της, δηλαδή τη διακοπή παροχής».

«Δεν είχε γίνει πυροσβεστικός έλεγχος για 12 χρόνια»

Μιλώντας στο Live News, πρώην ηλεκτρολόγος του εργοστασίου που εργαζόταν για λογαριασμό της επιχείρησης επί 12 χρόνια αποκάλυψε ότι δεν είχαν γίνει ποτέ οι απαραίτητοι πυροσβεστικοί έλεγχοι.

«Δεν έχω δει ποτέ την Πυροσβεστική να έρθει. Ποτέ. Όταν έρθει η Πυροσβεστική πρέπει να κάνουμε και τσεκάρισμα να πούμε “έχουμε έλεγχο”. Η Πυροσβεστική πρέπει να πει “ελάτε εδώ, κοιτάξτε να δούμε”, “ενεργοποιήστε το κεφάλαιο σειρήνα ή το φωτιστικό ασφαλείας”. Πρέπει να είμαστε κι εμείς παρόντες. Δεν υπήρχαμε ποτέ πουθενά. Δεν μου αρέσει να λέω ψέματα. Εγώ δεν λέω ποτέ ψέματα. Είναι απίστευτο, αλλά να σας πω κάτι; Ο καθένας ξέρει ότι έχει γνωριμίες. Εντάξει, όταν είσαι ένας μεγάλος άνθρωπος πιστεύω ότι “τα τελειώνεις αυτά”, λες “θα κάνουμε αυτά”. Τώρα αν δεν τα κάνανε, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως, αν είχαν γίνει (έλεγχοι) δεν θα κοιτούσαν και τις δεξαμενές που λένε; Αφού όταν πήγα εγώ στο εγκληματολογικό, μου λέει “οι δεξαμενές είναι εδώ, εσύ ξέρεις κάτι;”. “Όχι, δεν ξέρω κάτι για τις δεξαμενές”. “Δεν τις είχαν κάνει έλεγχο;”. Δεν υπήρχε κανένας, ποιος τα έκανε αυτά, εγώ δεν είχα δει ποτέ, τι να σας πω;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αποκαλυπτικές μαρτυρίες

Την ίδια ώρα, αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες εργαζομένων, που αναφέρουν ότι η μυρωδιά υγραερίου είχε αρχίσει να γίνεται αισθητή αρκετά πριν την έκρηξη.

«Όσο περνούσαν οι μέρες η οσμή ήταν πιο έντονη. Έφτασα στο σημείο την τελευταία εβδομάδα να μπαίνω στον χώρο της τουαλέτας βάζοντας την μπλούζα μου μπροστά στη μύτη μου ώστε να μην το εισπνέω. Επειδή είχα φοβηθεί πολύ μήπως γίνει κάποια έκρηξη ενημέρωσα τον προϊστάμενο. Μου είπε να μην φοβάμαι», ανέφερε εργαζόμενη.

Παράλληλα, αυτόπτης μάρτυρας της έκρηξης είπε: «Εκείνη την ώρα ήμασταν 4 νοσηλευτές στο εντευκτήριο ακριβώς απέναντι από την “Βιολάντα”. Είδαμε μία μεγάλη λάμψη και ακούσαμε πολύ δυνατό θόρυβο με αποτέλεσμα να τρέμει το κτίριο, να ανοίξουν μερικά παράθυρα και από το ωστικό κύμα ήρθε σκόνη μέσα. Τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα, ήταν τουλάχιστον δύο οι εκρήξεις, με την πρώτη να είναι η ισχυρότερη. Είδα ότι υπήρχε φωτιά και τους εργαζόμενους να τρέχουν πανικόβλητοι και να ουρλιάζουν».

Την ίδια ώρα, ο τεχνικός διευθυντής ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε πέντε δεξαμενές στις 23/09/2024: «Ήταν ο πρώτος έλεγχος που έγινε από εμάς και αφορούσε 5 οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές. Οι δύο ήταν υπόγειες και οι δύο υπέργειες. Επιφυλάσσομαι για την τοποθεσία της 5ης δεξαμενής».

Ο προμηθευτής υγραερίου, αντίθετα, υποστηρίζει ότι γέμισε έξι δεξαμενές και δεν αντιλήφθηκε διαρροές: «Το 2023 αρχίσαμε περιστασιακά την τροφοδότηση με υγραέριο. Τελευταία φορά πήγαμε το 2025. Πραγματοποιούσαμε πλήρωση και στις 6 δεξαμενές, δηλαδή στις 4 υπόγειες και στις 2 υπέργειες, πέντε με επτά τόνους σε όλες. Δεν είχαμε αντιληφθεί κάποια διαρροή. Τεχνικός ασφαλείας δεν υπήρχε όταν γεμίζαμε τις δεξαμενές».

Μια εργαζόμενη συμπλήρωσε: «Η μυρωδιά υγραερίου άρχισε να μου γίνεται αντιληπτή στις αρχές του 2025. Τότε μας έλεγαν ότι είναι μυρωδιά υγραερίου κατά τον ανεφοδιασμό των δεξαμενών. Στις αρχές του 2026 άρχισε να μυρίζει έντονα υγραέριο από τις τουαλέτες. Την τελευταία εβδομάδα ήταν τόσο έντονη που ήταν αδύνατο να πάμε. Δεν πηγαίναμε καθόλου».

Σωληνώσεις προπανίου και εργασίες χωρίς πτυχίο

Όπως έγινε γνωστό, στο εργοστάσιο βρέθηκε υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων που συνέδεε δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου με το ισόγειο κτίριο που καταστράφηκε από την έκρηξη.

«Στις δεξαμενές είχα πάει αρκετές φορές τον τελευταίο 1,5 μήνα και με τον διευθυντή παραγωγής και με τον υδραυλικό, γιατί έπεφτε η πίεση αερίου στους φούρνους και κατά συνέπεια η θερμοκρασία. Έτσι πηγαίναμε για να ελέγξουμε τις πιέσεις και την πληρότητα των δεξαμενών, που παρείχαν αέριο στην πτέρυγα Β», περιέγραψε εργαζόμενος.

Από την πλευρά του, ο υδραυλικός που τοποθέτησε χωρίς πτυχίο τις σωληνώσεις προπανίου ανέφερε: «Πριν από περίπου 6 χρόνια είχα κάνει ένα τμήμα της σωληνώσεως του προπανίου εσωτερικά του κτιρίου. Πριν ξεκινήσω τις εργασίες είχα κλείσει τις βάνες και από τις δύο δεξαμενές. Είχα αντιληφθεί την ηλεκτροβάνα, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν συνδεδεμένη. Ο ιδιοκτήτης μού έδωσε εντολή να φτιάξω αυτήν την γραμμή. Είχε έρθει με ένα σχέδιο που δεν πρόσεξα αν είχε υπογραφές και με αυτό το σχέδιο έφτιαξα την γραμμή απόστασης περίπου 5 μέτρων, η οποία εσωτερικά στο κτίριο διερχόταν και τροφοδοτούσε 6 ή 7 καυστήρες. Εγώ προσωπικά δεν έβαλα κανέναν ανιχνευτή πάνω στην γραμμή, γιατί δεν είμαι αρμόδιος».

Και συμπλήρωσε: «Βάσει μελέτης που είχε κάνει ο μηχανικός, είχα κατασκευάσει πρόσφατα μετά το καλοκαίρι μία γραμμή η οποία ήταν εσωτερικά του μπροστινού κτιρίου, που δεν έπαθε ζημιά και ξεκινούσε εσωτερικά από τους φούρνους και κατέληγε μέχρι το έξω μέρος του κτιρίου πριν από τις υπόγειες δεξαμενές, στα πλαίσια της αναβάθμισης, αλλά δεν είχε συνδεθεί και δεν είχε δοθεί σε λειτουργία. Σε εκείνη την γραμμή είχε έρθει συνεργείο και είχε τοποθετήσει ανιχνευτές σε κάθε φούρνο. Είχα αλλάξει και μία βαλβίδα επάνω στην μικρή δεξαμενή επειδή είχε χαλάσει από τον “Ντάνιελ”».

