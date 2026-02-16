search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 18:54
ΕΛΛΑΔΑ

16.02.2026 18:14

Συναγερμός για διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής στην Πορταριά – Εκκνώθηκε το κτίριο

16.02.2026 18:14
pirosvestiki_2001_1460-820_new

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, έπειτα από ενημέρωση για διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής, πριν την είσοδο στην Πορταριά, στον δρόμο προς το Κατηχώρι.

Η Υπηρεσία ενημερώθηκε περίπου στις 14:30, όταν εργαζόμενοι που βρίσκονταν στον χώρο αντιλήφθηκαν οσμή και, ενεργώντας άμεσα, ενημέρωσαν την Πυροσβεστική και προχώρησαν στην εκκένωση του κτιρίου για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, αποτελούμενη από τέσσερα υδροφόρα οχήματα και τρία βοηθητικά, ενώ οι πυροσβέστες παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον εξωτερικό χώρο της εγκατάστασης βρίσκεται δεξαμενή υγραερίου, η οποία καταβράχηκε προληπτικά, ώστε να μειωθεί οποιοσδήποτε πιθανός κίνδυνος. Παράλληλα, πραγματοποιούνται έλεγχοι με ειδικούς ανιχνευτές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διαρροή και να αξιολογηθεί η κατάσταση.

