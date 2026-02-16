search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 08:44
ΕΛΛΑΔΑ

16.02.2026 07:48

Τροχαίο δυστύχημα στον Ασπρόπυργο: Φορτηγό συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο, νεκρός ο οδηγός του ΙΧ

asthenoforo

Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε τη νύχτα στην περιοχή του Ασπροπύργου όπου ένας 41χρονος έχασε τη ζωή του καθώς το ΙΧ που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα φορτηγό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 41χρονος και στο οποίο επέβαινε μια γυναίκα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες με το φορτηγό στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Αγίου Ιωάννη Στεφάνη.

Στο σημείο επιχείρησαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με 13 Πυροσβέστες οι οποίοι απεγκλώβισαν με τη χρήση διασωστικής σειράς τη γυναίκα και ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον άτυχο οδηγό.

Ο 41χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αγωνία για τον 85χρονο που απήχθη… κατά λάθος – Η έκκληση των αρχών (video)

LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας IMD: Σήμα Κινδύνου για την Ελληνική Οικονομία

ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η ομάδα ANIBUS στις έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό – «Δεν θα σταματήσω ποτέ να τον ψάχνω» λέει η μητέρα του

ΕΛΛΑΔΑ

Ρίγη συγκίνησης και δέος για τους 200 της Καισαριανής – Ταυτοποιήθηκε ο πρώτος εκτελεσθέντας (videos/photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Μπορεί να επανέλθει στο μεγάλο παιχνίδι της ναυτιλίας ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος;

