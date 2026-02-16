Τροχαίο δυστύχημα στον Ασπρόπυργο: Φορτηγό συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο, νεκρός ο οδηγός του ΙΧ

Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε τη νύχτα στην περιοχή του Ασπροπύργου όπου ένας 41χρονος έχασε τη ζωή του καθώς το ΙΧ που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα φορτηγό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 41χρονος και στο οποίο επέβαινε μια γυναίκα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες με το φορτηγό στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Αγίου Ιωάννη Στεφάνη.

Στο σημείο επιχείρησαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με 13 Πυροσβέστες οι οποίοι απεγκλώβισαν με τη χρήση διασωστικής σειράς τη γυναίκα και ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον άτυχο οδηγό.

Ο 41χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Διαβάστε επίσης

Κακοκαιρία: Kαθιζήσεις, κατολισθήσεις και πλημμύρες σε Τζουμέρκα, νησιά του Αιγαίου και Ήπειρο

Αττική Οδός: Παράταση έως τις 22/2 στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιο τμήμα θα είναι κλειστό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Σε αποδρομή το αφρικανικό “κοκτέιλ”… επιμένουν οι βροχές και η ζέστη!