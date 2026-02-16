Κακοκαιρία: Kαθιζήσεις, κατολισθήσεις και πλημμύρες σε Τζουμέρκα, νησιά του Αιγαίου και Ήπειρο

Στο έλεος της κακοκαιρίας, βρέθηκαν χθες Χίος, Λέσβος, Λήμνος, Τζουμέρκα, Κατάκολο, Τρίπολη, Κέρκυρα και άλλες περιοχές της χώρας, από τις συνεχόμενες βροχές και καταιγίδες που έπληξαν. Μηνύματα του 112 στάλθηκαν κάνοντας έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων ενώ καταγράφηκαν πολλές καθιζήσεις, κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων και πλημμύρες.

Η Πρέβεζα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού από την κακοκαιρία καθώς οι συνεχείς κατολισθήσεις προκαλούν προβλήματα και ζημιές σε οικισμούς και επαρχιακούς δρόμους. Το χωριό Μυρσίνη έχει αποκοπεί από κάθε είσοδο ενώ βράχια καταπλάκωσαν σπίτι με αποτέλεσμα αυτό να ανοίξει στα δύο. Η παραλία στην πόλη της Πρέβεζας έγινε ένα με την θάλασσα.

Στην Πράγα καταπλακώθηκαν αυτοκίνητα από βράχους ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε Αγιά και Ανθούσα.

Στον Μύτικα έχει διαλυθεί δρόμος και συνεργεία παλεύουν να βρουν έστω και προσωρινή λύση για την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών. Ζημιές από τις πλημμύρες έχουν καταγραφεί και σε θερμοκήπια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Τα σοβαρά προβλήματα επηρέασαν ακόμη και την Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας.

Κομμένοι στα δύο δρόμοι στην Ήπειρο

Για ακόμη μία φορά η Ήπειρος βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η οποία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στους δρόμους. Οι τεράστιες ποσότητες νερού που έπεσαν στο τέλος του 2025, επιβάρυναν το έδαφος με αποτέλεσμα να να σημειωθούν κατολισθήσεις και κατάρρευση δρόμων.

Στην επαρχιακή οδό Πραμάντων – Ιωαννίνων, κοντά στα Τζουμέρκα, ο δρόμος έχει κυριολεκτικά «κοπεί στα δύο» και μεγάλο κομμάτι του δρόμου στην κυριολεξία να έχει εξαφανιστεί.

Ο δρόμος παρουσίασε καθίζηση 60 μέτρων ενώ από θαύμα σώθηκε οδηγός που ακινητοποιήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, πάνω στον δρόμο που μόλις είχε καταρρεύσει.

Η κυκλοφορία προς Πράμαντα, γίνεται προσωρινά μέσω Άγναντα, με έκκληση προς τους οδηγούς να είναι αυξημένη προσοχή. Μηχανικοί και γεωλόγοι αναμένεται να βρεθούν στην περιοχή για να γίνει εκτίμηση της κατάστασης, έτσι ώστε να προσδιοριστεί το μέγεθος της ζημιάς αλλά και να γίνει η σχετική αποκατάσταση.

Ωστόσο, είναι δεδομένο πως λόγω των μεγάλων ποσοτήτων όγκο νερού που δέχεται η Ήπειρος, όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες, αλλά τους τελευταίους μήνες, δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα και όπως μας τονίζουν αρμόδιοι, όσο επικρατεί αυτό το σκηνικό του καιρού δύσκολα μπορούν να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Κλιμάκιο από την Αθήνα πάλεψε με τον βράχο στο Κατάκολο

Σε κατάσταση συναγερμού βρέθηκε και το Κατάκολο από την πτώση τεράστιου βράχου (40 τόνων) το οποίο ακινητοποιήθηκε από κορμούς δέντρων και απειλούσε τουλάχιστον 10 σπίτια και επιχειρήσεις.

Στο Κατάκολο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα, που μαζί με συνεργία του δήμου προσέδεσαν με συρματόσχοινα τον βράχο. Οι κάτοικοι των σπιτιών που βρίσκονταν στη ζώνη υψηλού κινδύνου, αναγκάστηκαν να εκκενώσουν μέχρι να δοθεί λύση.

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση της επιχείρησης που προβλέπει την καταστροφή του βράχου είτε με ελεγχόμενη ανατίναξη είτε με κάποιο άλλο τρόπο που θα υποδειχθεί από τους τεχνικούς.

Δρόμοι και θάλασσα έγιναν ένα στην Χίο

Στη Χίο, η κακοκαιρία έφερε θυελλώδεις ανέμους και σε πολλά σημεία του οδικού άξονα που γειτνιάζει με τη θάλασσα στην ανατολική πλευρά του νησιού, τα νερά κάλυψαν μεγάλο μέρος του δρόμου.

Το μεσημέρι της Κυριακής εστάλη μήνυμα από το 112 τους κατοίκους της Χίου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα η Λιμενική Αστυνομία έκλεισε από τις 14:30 τον δρόμο της Προκυμαίας στο λιμάνι της Χίου, σε σημείο που υποχώρησε το οδόστρωμα από την ορμή των κυμάτων.

Το οδόστρωμα υποχώρησε σε ένα σημείο που βγαίνει ο αγωγός, είναι ένα έργο που έγινε πριν τρία χρόνια και το οποίο από την αρχή παρουσίαζε πρόβλημα σε αυτό το σημείο.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή δημιούργησαν προβλήματα σε όλο τον παραλιακό οδικό άξονα από την περιοχή του αεροδρομίου στα νότια μέχρι και στην περιοχή της Δασκαλόπετρτρας.

Επίσης μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της Σερίφου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι νήσου Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές .Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφερόταν στο μήνυμα.

