ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

16.02.2026 00:57

Νάξος: Κατέρρευσε τμήμα του δρόμου στον Άγιο Προκόπιο (Video)

16.02.2026 00:57
naxos_31

Σημαντική καθίζηση σημειώθηκε στον παραλιακό δρόμο που συνδέει τον Άγιο Προκόπιο με την Αγία Άννα, σε ένα από τα πλέον τουριστικά σημεία της Νάξου.

Μέρος του οδοστρώματος υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο Δήμος Νάξου να προχωρήσει άμεσα στο κλείσιμο της διέλευσης για λόγους ασφαλείας.

Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρονται τα εξής:

«Σας ενημερώνουμε ότι ο παραλιακός δρόμος Αγίας Αννας-Αγίου Προκοπίου, από το ύψος της πιάτσας ταξί έως το Art Cafe, θα παραμείνει κλειστός για λόγους ασφάλειας, εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος. Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι πεζοί να τηρούν τη σχετική σήμανση και να χρησιμοποιούν τις εναλλακτικές διαδρομές».

Η κατάσταση και την Κυριακή παραμένει αμετάβλητη. Τμήμα του δρόμου έχει αρχίσει να υποχωρεί εμφανώς, ενώ κατά μήκος του σημείου οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Η άσφαλτος σε συγκεκριμένο σημείο έχει ανοίξει, αποκαλύπτοντας πως το κάτω μέρος του δρόμου βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα.

Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί κορδέλες και προειδοποιητική σήμανση, καθώς ο κίνδυνος πλήρους κατάρρευσης είναι υπαρκτός σε περίπτωση συνέχισης των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ο Δήμαρχος Νάξου, Δημήτρης Λιανός με υπηρεσιακούς παράγοντες, μετέβη στο σημείο, για να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της ζημιάς. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες ενέργειες από πλευράς Δήμου, με έγγραφο προς το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μια τέτοια εξέλιξη θεωρείται καθοριστική για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

