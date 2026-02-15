Γύθειο: Tαυτοποιήθηκε η σορός του αγνοούμενου ψαρά – Τον αναγνώρισε η γυναίκα του

Tο θρίλερ της εξαφάνισης του 60χρονου αγνοούμενου ψαρά που εξαφανίστηκε από το Γύθειο την προηγούμενη Δευτέρα έλαβε τραγικό τέλος, καθώς η σορός που βρέθηκε το απόγευμα σε παραλία της Λακωνίας, ταυτοποιήθηκε από τη γυναίκα του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, η σορός βρέθηκε στην παραλία της Κοκκινιάς, στη Λακωνία το Σάββατο (14/02/2026) από έναν βοσκό και είχε μόνο ένα παπούτσι και ένα φουλάρι στον λαιμό, χωρίς άλλα ρούχα. Η γυναίκα του επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τον άντρα της.

Ο έμπειρος 60χρονος ψαράς από το Γύθειο είχε πάει να ρίξει τα δίχτυα του. Στην επιστροφή φαίνεται πως έβαλε αυτόματο πιλότο με προορισμό το λιμάνι του Γυθείου. Τότε χάθηκαν και τα ίχνη του.

Η βάρκα δεν έφτασε ποτέ στο λιμάνι και εντοπίστηκε ακυβέρνητη στα Τρίνησα, με το κινητό του τηλέφωνο να είναι το μόνο αντικείμενο πάνω στο σκάφος!

