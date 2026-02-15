Καμένα Βούρλα: Σύλληψη άντρα για σεξουαλική παρενόχληση δύο ανήλικων κοριτσιών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών των Καμένων Βούρλων προκάλεσε η καταγγελία για τις πράξεις ενός αλλοδαπού άνδρα που κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο αλλοδαπός πλησίασε χτες Σάββατο το απόγευμα δύο ανήλικες στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας και τους έκανε άσεμνες προτάσεις.
Συνελήφθη αμέσως αλλοδαπός, χθες (14-02-2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καμένων Βούρλων, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της έρευνας και έπειτα από σχετική καταγγελία, προέκυψε ότι ο συλληφθείς, νωρίτερα χθες το μεσημέρι, προσέγγισε δύο ανήλικες στις οποίες απηύθυνε άσεμνες προτάσεις για τέλεση γενετήσιων πράξεων.
