«Πέσιμο» Μέρκελ στην ΕΕ επειδή δεν συνομιλεί με τη Ρωσία – «Δεν αρκεί ο Τραμπ να διατηρεί επαφή με τον Πούτιν»

Η πρώην Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ επιτέθηκε στην ΕΕ τη Δευτέρα, υποστηρίζοντας πως δεν χρησιμοποίησε την διπλωματική της ισχύ για να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Νομίζω ότι η στρατιωτική υποστήριξη που έχουμε παράσχει μέχρι στιγμής είναι απολύτως σωστή. Πιστεύω επίσης ότι είναι σωστό να κάνουμε πολύ περισσότερα για να δημιουργήσουμε ένα αποτρεπτικό αποτέλεσμα πέρα ​​από την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Αυτό που με λυπεί είναι ότι, κατά την άποψή μου, η Ευρώπη δεν αξιοποιεί επαρκώς το διπλωματικό της δυναμικό», δήλωσε η Μέρκελ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα WDR, όπως μεταδίδει το Politico.

«Δεν αρκεί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Η πίεση στην Ευρώπη αυξάνεται για να διορίσει έναν ειδικό απεσταλμένο για τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο έχουν δείξει ότι είναι ανοιχτές για έναν τέτοιο μεσολαβητή σε μια περίοδο που η διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ επικεντρώνεται αποκλειστικά στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Η Μέρκελ, η οποία διετέλεσε καγκελάριος της Γερμανίας από το 2005 έως το 2021, δήλωσε ότι είχε προτείνει τη δημιουργία μιας διπλωματικής μορφής μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας κατά την τελευταία συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2021, στο τέλος της θητείας της – τέσσερις μήνες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η πρόταση απέτυχε λόγω διαφορετικών απόψεων εντός του μπλοκ σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης της Μόσχας.

«Πρέπει να συνεχίσετε να εργάζεστε πάνω σε αυτό μέχρι να καταλήξετε σε μια κοινή θέση», είπε για τις διαφορές εντός του μπλοκ. «Η διπλωματία ήταν πάντα η άλλη όψη του νομίσματος, ακόμη και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου».

Η κληρονομιά της Μέρκελ έχει βρεθεί στο στόχαστρο τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξημένης εξάρτησης της Γερμανίας από το ρωσικό φυσικό αέριο κατά τη διάρκεια της θητείας της, με την κριτική να αυξάνεται από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια.

Ωστόσο, η προηγούμενη διαπραγματευτική της εμπειρία τόσο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι οδήγησε επίσης στο να αναφερθεί το όνομά της ως μία από τις πιθανές υποψήφιες για τον απεσταλμένο της ΕΕ για την ειρήνη, ώστε να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης.

Η Μέρκελ, ωστόσο, δήλωσε ότι το γραφείο της δεν είχε λάβει κανένα επίσημο αίτημα. Η κεντροδεξιά πολιτικός τόνισε επίσης ότι πιστεύει ότι μόνο όσοι κατέχουν την εξουσία είναι αξιόπιστοι διαπραγματευτές, σημειώνοντας τις εμπειρίες της με τον Πούτιν μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

«Μπορέσαμε να διεξάγουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις μόνο με τον Πούτιν επειδή είχαμε πολιτική εξουσία, επειδή ήμασταν αρχηγοί κυβερνήσεων», είπε η Μέρκελ. «Χρειάζεστε αυτή την εξουσία. Και εγώ, προσωπικά, δεν θα σκεφτόμουν ποτέ να ζητήσω από έναν μεσολαβητή να πάει στο Μινσκ για μένα και να μιλήσει με τον Πούτιν… Πρέπει να το πάρετε στα χέρια σας».

Οι συμφωνίες του Μινσκ — που επιτεύχθηκαν με τη μεσολάβηση της Μέρκελ και του Γάλλου ομόλογού της το 2014 και το 2015 για να σταματήσουν οι μάχες στην ανατολική Ουκρανία — απέτυχαν να εξασφαλίσουν μια διαρκή εκεχειρία. Οι παραβιάσεις συνεχίστηκαν για χρόνια πριν ξεκινήσει ο πόλεμος το 2022.

