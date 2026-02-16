Αττική Οδός: Παράταση έως τις 22/2 στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιο τμήμα θα είναι κλειστό προς Αεροδρόμιο

Μέχρι την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν τεθεί σε ισχύ σε τμήμα της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Η παράταση των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οφείλεται στις επείγουσες εργασίες βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την Τροχαία, ο ολικός αποκλεισμός θα συνεχιστεί έως και την 06.00′ ώρα τις 22/2 στους κλάδους εισόδου στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, ως εξής:

Μάνδρας (κόμβος 1).

Μαγούλας (κόμβος 2).

Ασπρόπυργου (κόμβος 4).

Αιγάλεω (κόμβος 5).

Κατά τη διάρκεια των ως άνω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο : μέσω Λεωφ. Αθηνών.

: μέσω Λεωφ. Αθηνών. Στην κατεύθυνση προς Λαμία : μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία).

: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία). Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).

Επισημαίνεται ότι το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μέχρι και την έξοδο Ασπροπύργου (κόμβος 4), προορίζεται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου πριν τις εισόδους της Αττικής Οδού και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων.

