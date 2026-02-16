search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 08:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 07:22

Αττική Οδός: Παράταση έως τις 22/2 στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιο τμήμα θα είναι κλειστό προς Αεροδρόμιο

16.02.2026 07:22
attiki-odos-new

Μέχρι την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν τεθεί σε ισχύ σε τμήμα της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Η παράταση των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οφείλεται στις επείγουσες εργασίες βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την Τροχαία, ο ολικός αποκλεισμός θα συνεχιστεί έως και την 06.00′ ώρα τις 22/2 στους κλάδους εισόδου στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, ως εξής:

  • Μάνδρας (κόμβος 1).
  • Μαγούλας (κόμβος 2).
  • Ασπρόπυργου (κόμβος 4).
  • Αιγάλεω (κόμβος 5).

Κατά τη διάρκεια των ως άνω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

  • Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.
  • Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία).
  • Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).

Επισημαίνεται ότι το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μέχρι και την έξοδο Ασπροπύργου (κόμβος 4), προορίζεται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου πριν τις εισόδους της Αττικής Οδού και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων.

Διαβάστε επίσης:

Σε αποδρομή το αφρικανικό “κοκτέιλ”… επιμένουν οι βροχές και η ζέστη!

Νάξος: Κατέρρευσε τμήμα του δρόμου στον Άγιο Προκόπιο (Video)

Γύθειο: Tαυτοποιήθηκε η σορός του αγνοούμενου ψαρά – Τον αναγνώρισε η γυναίκα του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
imd
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας IMD: Σήμα Κινδύνου για την Ελληνική Οικονομία

exafnisi_giatros
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η ομάδα ANIBUS στις έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό – «Δεν θα σταματήσω ποτέ να τον ψάχνω» λέει η μητέρα του

drones-2
BUSINESS

Αυξημένο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς

Untitled design (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Σαλβαδόρ: Κατάσχεση-ρεκόρ 6,6 τόνων κοκαΐνης στον Ειρηνικό

SYRIZA_FAMELLOS_VOULI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ: Ερώτηση προς Ζαχαράκη – Μενδώνη για την προστασία του αρχειακού υλικού από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

aggelopoulos theo
ΕΛΛΑΔΑ

Μπορεί να επανέλθει στο μεγάλο παιχνίδι της ναυτιλίας ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 08:30
imd
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας IMD: Σήμα Κινδύνου για την Ελληνική Οικονομία

exafnisi_giatros
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η ομάδα ANIBUS στις έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό – «Δεν θα σταματήσω ποτέ να τον ψάχνω» λέει η μητέρα του

drones-2
BUSINESS

Αυξημένο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς

1 / 3