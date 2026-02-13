search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 21:25
13.02.2026 20:08

Λεωφόρος Σχιστού: Οδηγός διήνυσε 1,5 χιλιόμετρο με την… όπισθεν (Video)

13.02.2026 20:08
Μια ακόμη εξαιρετικά επικίνδυνη και, φυσικά, παράνομη συμπεριφορά οδηγού κατεγράφη στη λεωφόρο Σχιστού.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή LiveNews, ένας οδηγός επέλεξε να κινηθεί με εξαιρετικά ριψοκίνδυνο τρόπο, προσπαθώντας να αποφύγει την αυξημένη κίνηση στο τέλος της λεωφόρου, για όσους κατευθύνονταν προς τη λεωφόρο Αθηνών.

Στο βίντεο που τράβηξε αναβάτης μοτοσικλέτας, καταγράφεται το όχημα να πηγαίνει για περίπου 1,5 χιλιόμετρο με την όπισθεν, κινούμενο στη ΛΕΑ, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Μαρτυρίες οδηγών που χρησιμοποιούν συχνά τη λεωφόρο Σχιστού αναφέρουν πως πρόκειται για συνήθη συμπεριφορά οδηγών που διέρχονται από το σημείο, όπου δημιουργείται συχνά κυκλοφοριακό χάος, λόγω της αυξημένης κίνησης.

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIFESTYLE

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

MEDIA

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIFESTYLE

