Γυναίκα με πρόβλημα όρασης δέχθηκε παρενόχληση στην Καλλιθέα: «Μου σήκωσε το μπαστούνι και με άγγιξε»

Παρενόχληση δέχθηκε 26χρονη με προβλήματα όρασης, καθώς επιχειρούσε να περάσει τον δρόμο στην Καλλιθέα.

Η Χριστίνα γεννήθηκε με μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, που της επιτρέπει να βλέπει μόνο φιγούρες.

Την περασμένη Παρασκεύη καθώς επιχερούσε να περάσει τον δρόμο την προσέγγισε ένας ηλικιωμένος με πρόφαση να τη βοηθήσει. «Με σταμάτησε ένας άνδρας 70 και πάνω. Με ρώτησε που πηγαίνω. Με έπιασε αγκαλιά με το ένα χέρι και με το άλλο σήκωνε το μπαστούνι μου για να μην μπορώ να το σέρνω. Του είπα ότι μπορώ να το κάνω μόνη μου, αλλά επέμενε. Όσο γινόταν αυτός ο διάλογος κατέβασε το χέρι του και με άγγιξε στον πωπό», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο MEGA.

Η Χριστίνα κατέβασε το χέρι του , με τον ηλικιωμένο να της λέει ότι η αντίδραση της ήταν υπερβολική και να φεύγει.

Όπως είπε δεν ήταν η πρώτη φορά που έπεφτε θύμα παρενόχλησης. «Περίμενα στην στάση του λεωφορείου. Με προσέγγισε ένας άνδρας που τότε έμαθα ότι ήταν 70 ετών. Με ακολούθησε μέσα στο λεωφορείο κάνοντάς διάφορα σχόλια “μπράβο που φοράω φόρεμα”. Ζητούσε επίμονα το κινητό μου, να μάθει πού μένω».

«Με ακολούθησε μέχρι το πανεπιστήμιο μου. Και φτάσαμε στο σημείο, όσο εγώ περίμενα να δώσω εξέταση να με προσκαλεί στο εξοχικό του. Μέχρι που κάποια στιγμή, άρχισε να με ρωτάει αν έχω οργασμό», πρόσθεσε.

Η 26χρονη πήγε στο ΑΤ Καλλιθέας για να κάνει καταγγελία, αλλά την αποθάρρυναν, λέγοντας ότι είναι γνωστή η δράση του αλλά «δεν θα σε πειράξει».

Διαβάστε επίσης

«Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στα χωράφια μας» – «Πλημμύρισαν» το κέντρο της Αθήνας οι αγρότες, ολονυχτία στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ

Τραγωδία στη Λούτσα: Νεκρός 15χρονος οδηγός σε τροχαίο – Τραυματίες δύο ανήλικοι

«Βαθαίνει» το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα: Η μέση ηλικία ξεπέρασε τα 47 έτη