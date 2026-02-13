Τραγωδία στη Λούτσα: Νεκρός 15χρονος οδηγός σε τροχαίο – Τραυματίες δύο ανήλικοι

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Λούτσα με θύμα έναν 15χρονο ενώ δύο συνομήλικοί του βρίσκονται σε κρίσιμη κατάταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος όταν το ΙΧ που οδηγούσε ο 15χρονος, εξετράπη της πορείας του.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μια κινητή ιατρική ομάδα καθώς και αστυνομικές δυνάμεις. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Οι πρωτες πληροφορίες για τα 15χρονα αγόρια που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού αναφέρουν ότι ο ένας ανήλικος ήταν ήδη νεκρός.

Τα άλλα 2 παιδιά βρίσκονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και φέρουν ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο. Είναι σε εξέλιξη οι απαραίτητες εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, (αξονικές και ακτινογραφίες) και θα νοσηλευτούν στην χειρουργική κλινική. Υπάρχει κίνδυνος να έχουν σοβαρες βλάβες στο κεφάλι μετά το τροχαίο.

Η μητέρα του νεκρού παιδιού βρίσκεται στο Αγλαΐα Κυριακού. Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί που κατέληξε ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου και είχε πάρει κρυφά το όχημα της μητέρας του.

Διαβάστε επίσης:

Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στην εφημερίδα «Μακεδονία»

ΕΔΕ για τον θάνατο του 3 ετών αγοριού στην Κυπαρισσία

Αντιμέτωποι με βαριά κακουργήματα οι 11 συλληφθέντες για το κύκλωμα των αχυρανθρώπων