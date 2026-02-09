search
09.02.2026 19:15

Τραγωδία στην Ελευσίνα: 44χρονη γυναίκα τραυμάτισε θανάσιμα την 71χρονη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει

09.02.2026 19:15
ekab_2025
eurokinissi

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Ελευσίνα, όπου μια 44χρονη γυναίκα τραυμάτισε θανάσιμα την 71χρονη μητέρα της κατά τη διάρκεια χειρισμού του οχήματός της.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου, όταν η 44χρονη επιχείρησε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της ενώ η μητέρα της είχε βγει από το αυτοκίνητο και της έδινε οδηγίες.

Κατά τη διαδικασία, η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή και, κάνοντας όπισθεν, εγκλώβισε τη μητέρα της ανάμεσα στην πόρτα του οχήματος και ένα δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της, ενώ συνελήφθη η 44χρονη κόρη της για ανθρωποκτονία από αμέλεια. 

