Δραματικές ελλείψεις στο Θριάσιο νοσοκομείο: Περισσότερες από 4.000 μέρες άδεια χρωστάνε στους υγειονομικούς των χειρουργείων – Έξι χειρουργικές αίθουσες κλειστές

Την ώρα που ο υπουργός Υγείας περιοδεύει όλη την Ελλάδα εγκαινιάζοντας τους νέους ανακαινισμένους χώρους στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας που αναβαθμίζονται και με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής, το Θριάσιο, αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα υποστελέχωσης στα χειρουργεία. Η δραματική αυτή κατάστασή έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και ποιότητα ζωής εκατοντάδων ασθενών που αναμένουν να χειρουργηθούν.

Η γενεσιουργός αιτία αυτών των προβλημάτων είναι οι μεγάλες ελλείψεις αναισθησιολόγων, νοσηλευτικού και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού, με συνέπεια να λειτουργούν μόνο 7 από τις 13 διαθέσιμες χειρουργικές αίθουσες.

Τα παραπάνω καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων του Θριάσιου νοσοκομείου όπου με έγγραφο του προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας τη 2η ΥΠΕ αλλά και τη διοίκηση του νοσοκομείου ζητάει άμεσά προσλήψεις.

Συγκεκριμένα, στο Αναισθησιολογικό τμήμα παραμένουν κενές 3 οργανικές θέσεις ειδικευμένων αναισθησιολόγων ενώ η διοίκηση του Θριάσιου νοσοκομείου πρόσφατα απέρριψε το αίτημα για αύξηση των θέσεων ειδικευόμενων αναισθησιολόγων.

Παρόμοιες είναι οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό και βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό στα Χειρουργεία – αναισθησιολογικό τμήμα, δεδομένου ότι στο Θριάσιο νοσοκομείο παραμένουν κενές 126 θέσεις νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού και 59 θέσεις τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου.

Αποτέλεσμα των μεγάλων ελλείψεων είναι ότι στους αναισθησιολόγους οφείλονται ημέρες κανονικής άδειας από το 2020, ενώ στους υπόλοιπους εργαζόμενους των χειρουργείων – αναισθησιολογικού να οφείλονται συνολικά περισσότερες από 4.000 ημέρες ανάπαυσης.

Περαιτέρω αποδυνάμωση του Αναισθησιολογικού τμήματος με επιδείνωση της λειτουργίας των Χειρουργείων επιφέρει η απαράδεκτη απόφαση της διοίκησης του Θριάσιου νοσοκομείου, μετά από εισήγηση της διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για μετακίνηση 2 έμπειρων νοσηλευτριών, από τις οποίες η μία με σοβαρότατα προβλήματα υγείας, σε άλλα νοσηλευτικά τμήματα.

Πρόσθετα προβλήματα στη λειτουργία των Χειρουργείων προκαλούν οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού:

στην Αιμοδοσία,

το Ακτινοδιαγνωστικό,

το Παθολογοανατομικό και το Μικροβιολογικό – Βιοχημικό Εργαστήρια

στις κλινικές του Χειρουργικού Τομέα (Χειρουργική, Νευροχειρουργική, Ορθοπεδική, ΩΡΛ/Ουρολογική και Γυναικολογική/Μαιευτική).

«Αντι για προσλήψεις προσωπικού για να στελεχωθούν και λειτουργήσουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες, η κυβέρνηση της ΝΔ προώθησε τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία με νέες επιβαρύνσεις σε βάρος των ασθενών και των ασφαλιστικών ταμείων. Αποδεικνύοντας, για άλλη μια φορά, ότι στον καπιταλισμό, η υγεία, για τις λαϊκές οικογένειες αποτελεί “ατομική ευθύνη” ενώ για τους επιχειρηματικούς ομίλους αλλά και τα δημόσια νοσοκομεία που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια γίνεται πεδίο κερδοφορίας», όπως αναφέρει στο έγγραφό του το σωματείο εργαζομένων, το οποίο ζητάει:

Την ανάκληση της απαράδεκτης απόφασης μετακίνησης των 2 νοσηλευτριών από το αναισθησιολογικό τμήμα.

Την προκήρυξη και κάλυψη των 3 κενών οργανικών θέσεων ειδικευμένων αναισθησιολόγων. Αύξηση των θέσεων ειδικευόμενων αναισθησιολόγων. Σύσταση 3 τουλάχιστον επιπλέον θέσεων ειδικευμένων αναισθησιολόγων

Την ενίσχυση του Θριάσιου νοσοκομείου με προσλήψεις μόνιμου νοσηλευτικού, μαιευτικού και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού. Να δοθούν οι χρωστούμενες ημέρες ανάπαυσης και κανονικής άδειας

Τη μονιμοποίηση, με νομοθετική ρύθμιση, των συμβασιούχων εργαζομένων

Και τη σύσταση και προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων γιατρών για την Αιμοδοσία και 2 θέσεων ειδικευμένων γιατρών για το Παθολογοανατομικό.

Επίσης το σωματείο ζητάει να προκηρυχθούν οι κενές θέσεις ειδικευμένων γιατρών στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο, δύο θέσεις ειδικευμένων γιατρών και των 8 κενών θέσεων τεχνολόγων ακτινολόγων και χειριστών ιατρικών συσκευών στο Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα.

