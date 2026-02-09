Ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ για τη χρήση μάσκας στους χώρους παροχής βοήθειας: «Μια απλή πράξη με μεγάλη σημασία»

Κάθε χειμώνα, οι χώροι παροχής υγείας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Η αυξημένη κυκλοφορία του ιού της γρίπης, του SARS-CoV-2 (COVID-19) και άλλων αναπνευστικών ιών δοκιμάζει το σύστημα υγείας, αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων που το υπηρετούν και το επισκέπτονται. Σε αυτό το πλαίσιο, η χρήση μάσκας παραμένει ένα απλό αλλά ουσιαστικό μέτρο προστασίας — μια μικρή πράξη με μεγάλο όμως αντίκτυπο.

Τα παραπάνω αναφέρει ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, Απτχου ε.α., Αντιπροέδρου Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΟΔΥ σε άρθρο του στην ενημερωτικό δελτίο του ΕΟΔΥ.

«Στους χώρους παροχής φροντίδας υγείας συναντώνται άνθρωποι με αυξημένη ευαλωτότητα: ηλικιωμένοι, ασθενείς με χρόνια νοσήματα, ανοσοκατεσταλμένοι, άτομα που ήδη παλεύουν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Για αυτούς, μια αναπνευστική λοίμωξη που για κάποιον άλλον μπορεί να είναι ήπια, ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες. Η μάσκα λειτουργεί ως ένα πρόσθετο «τείχος» προστασίας, μειώνοντας σημαντικά τη διασπορά των ιών και συμβάλλοντας στην πρόληψη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.» όπως αναφέρει στο άρθρο του ο κ. Χατζηγεωργίου.

Για τους επαγγελματίες υγείας, η μάσκα είναι κάτι περισσότερο από εξοπλισμός ατομικής προστασίας. Είναι έκφραση επαγγελματισμού, φροντίδας και σεβασμού προς τον ασθενή. Επιπλέον, προστατεύει τους ίδιους αλλά και τους συναδέλφους τους και διασφαλίζει τη συνέχεια της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε περιόδους αυξημένης πίεσης. Παράλληλα, η χρήση της από τους επαγγελματίες υγείας λειτουργεί και ως παράδειγμα, ενισχύοντας την κουλτούρα πρόληψης μέσα και έξω από τις δομές υγείας.

Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή των επισκεπτών και των συνοδών. Πολλές φορές, οι αναπνευστικές λοιμώξεις μεταδίδονται πριν εμφανιστούν συμπτώματα ή όταν υπάρχει πολύ ήπια συμπτωματολογία. Η χρήση μάσκας κατά την επίσκεψη σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία και άλλες δομές φροντίδας υγείας είναι μια πράξη κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης προς τους πιο ευάλωτους συνανθρώπους μας.

«Η εμπειρία των τελευταίων ετών μας δίδαξε πολλά. Μας έδειξε ότι η μάσκα, όταν χρησιμοποιείται σωστά, μπορεί να περιορίσει αποτελεσματικά τη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων. Σήμερα, με αυτή τη γνώση, μπορούμε να την εντάξουμε συνειδητά στην καθημερινή πρακτική των χώρων υγείας, ιδιαίτερα την χειμερινή περίοδο και σε περιόδους αυξημένης κυκλοφορίας ιών.» αναφέρει ο κ. Δημήτρης Χατζηγεωργίου τονίζοντας πως η προστασία της υγείας είναι συλλογική υπόθεση. Με μια απλή κίνηση- τη χρήση μάσκας-μπορούμε όλοι να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος φροντίδας και στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

