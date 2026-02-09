Νοσοκομείο Παίδων: Διασωληνωμένο με RSV νεογνό 30 ημέρων

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα κοριτσάκι 30 ημέρων που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην εντατική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»..

Το παιδί έχει προσβληθεί από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιός (RSV) που προκαλεί λοίμωξη του αναπνευστικoύ και είναι σε έξαρση αυτή την εποχή.

Το παιδί εισήχθη στη χθεσινή εφημερία του παιδιατρικού νοσοκομείου σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση:

«Νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ διασωληνωμένο.» όπως ενημερώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Τι είναι ο RSV

Σημειώνεται ότι ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) είναι ένας ιός που προκαλεί λοίμωξη του αναπνευστικού, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Τα μεγαλύτερα παιδιά και οι ενήλικες κάτω των 65 ετών συνήθως δεν παρουσιάζουν κάποιο σοβαρό σύμπτωμα.

Η λοίμωξη με τον RSV συνήθως ξεκινά με συμπτώματα κοινού κρυολογήματος. Σχεδόν όλα τα παιδιά έχουν νοσήσει από τον ιό RSV τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών. Τις περισσότερες φορές, η ασθένεια είναι ήπια.

Ωστόσο, σε βρέφη ηλικίας κάτω των έξι μηνών, άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, ο ιός RSV μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσο.

Ο RSV μεταδίδεται από άτομο σε άτομο μέσω σταγονιδίων που απελευθερώνονται στον αέρα όταν κάποιος ο οποίος είναι άρρωστος βήχει, φτερνίζεται ή αναπνέει.

Ο ιός αυτός μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω της στενής επαφής, όπως τα φιλιά ή μέσω χειραψίας με κάποιον που είναι άρρωστος κι έχει τον ιό στα χέρια του.

Η εξάπλωση του ιού μπορεί να γίνει και μέσω σταγονιδίων που επικάθονται σε επιφάνειες ή αντικείμενα τα οποία αν τα αγγίξετε και στη συνέχεια, αγγίξετε τη μύτη, το στόμα ή τα μάτια, μπορεί να μολυνθείτε με τον ιό.

Ο RSV μπορεί να επιβιώσει για αρκετές ώρες σε διάφορες επιφάνειες, ιδιαίτερα σε σκληρές επιφάνειες όπως αυτές των παιχνιδιών και σε πόμολα.

Χρειάζονται τρεις έως πέντε μέρες από τη στιγμή που ένα παιδί έχει μολυνθεί από τον RSV μέχρι να παρουσιάσει συμπτώματα.

Σε νεογνά και βρέφη ο ιός μεταδίδεται συνήθως από τα μεγαλύτερα αδέρφια που πάνε στο νηπιαγωγείο ή στο σχολείο.

Ένα παιδί που έχει νοσήσει μία φορά από RSV δεν αποκτά μετά πλήρη και μόνιμη ανοσία.

Συνεπώς, το ίδιο παιδί μπορεί να νοσήσει ξανά από RSV αλλά συνήθως με ηπιότερη συμπτωματολογία.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ τα περισσότερα κρούσματα RSV ετησίως εμφανίζονται κατά την χειμερινή περίοδο και κυρίως τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.

