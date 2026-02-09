Τα κορίτσια που έχουν εμβολιαστεί κατά του HPV μπορεί να χρειάζονται μόνο δυο εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε όλη τους τη ζωή

Οι γυναίκες που έχουν λάβει πλήρη δόση του εμβολίου HPV ενδέχεται να χρειάζονται μόλις δύο ελέγχους σε όλη τους τη ζωή για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Τα παραπάνω αισιόδοξα αποτελέσματα, είναι τα ευρήματα μιας νέας μελέτης που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Annals of Internal Medicine και ανατρέπει όλα όσα γνώριζαν οι επιστήμονες έως σήμερα. Τα ευρήματα βασίζονται σε εκτεταμένα μοντέλα κινδύνου και αναμένεται να επηρεάσουν μελλοντικές τις κατευθυντήριες οδηγίες που θα δώσουν οι αρμόδιοι επιστημονικοί φορείς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Αναλυτικά με βάση τις ισχύουσες οδηγίες, οι γυναίκες αρχίζουν τον έλεγχο στα 25 έτη και επαναλαμβάνουν τη διαδικασία κάθε τρία χρόνια έως τα 65. Το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων προτείνει τεστ Παπανικολάου ανά τριετία από τα 25 έως τα 29 και στη συνέχεια έλεγχο κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) ανά πενταετία.

Ωστόσο, αυτές οι συστάσεις δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν μια γυναίκα έχει εμβολιαστεί κατά του ιού HPV, που ευθύνεται για την πλειονότητα των περιστατικών καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του οποίου ο εμβολιασμός μειώνει τον κίνδυνο κατά περισσότερο από 90%.

Η Jane Kim, καθηγήτρια οικονομικών της υγείας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Harvard T.H. Chan και συν-συγγραφέας της μελέτης, εξηγεί ότι τα μοντέλα κινδύνου δείχνουν πως «με τόσο χαμηλά επίπεδα κινδύνου, μπορεί να μειωθεί η συχνότητα των ελέγχων σε δύο, ίσως τρεις, σε όλη τη διάρκεια της ζωής, με διαστήματα 15 ή 20 ετών».

Η μελέτη

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε 50 διαφορετικά σενάρια προληπτικού ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την έγκαιρη ανίχνευση προκαρκινικών αλλοιώσεων όσο και την αποφυγή περιττών εξετάσεων, όπως η κολποσκόπηση.

Τα μοντέλα αφορούσαν γυναίκες στη Νορβηγία που είχαν λάβει πλήρη δόση των εμβολίων 2vHPV ή 9vHPV, τα οποία προστατεύουν από τα συχνότερα ογκογόνα στελέχη του HPV.

Εντυπωσιακά ευρήματα

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ηλικία εμβολιασμού είναι καθοριστικός παράγοντας. Οι επιστήμονές ανακάλυψαν ότι:

-Γυναίκες που εμβολιάστηκαν μεταξύ 25 και 30 ετών θα μπορούσαν να μειώσουν τους ελέγχους από εννέα σε πέντε, με επανάληψη κάθε δέκα χρόνια αντί για κάθε πέντε.

-Για όσες εμβολιάστηκαν μεταξύ 19 και 21 ετών, αρκούν τρεις έλεγχοι και συγκεκριμένα στις ηλικίες 25, 45 και 65 ετών.

-Τα κορίτσια που έλαβαν το εμβόλιο 2vHPV μεταξύ 16 και 18 ετών μπορούν να ακολουθήσουν το ίδιο πρόγραμμα των τριών ελέγχων. Όμως όσες εμβολιάστηκαν στις ίδιες ηλικίες με το 9vHPV μπορούν να περιορίσουν τον έλεγχο σε μόλις δύο εξετάσεις, στις ηλικίες 25 και 50. Επιπλέον για τα κορίτσια που εμβολιάστηκαν πριν από τα 16, το μοντέλο δείχνει ότι αρκούν δύο έλεγχοι σε όλη τη ζωή, δηλαδή στις ηλικίες 35 και 60.

Τα ευρήματα της μελέτης ανοίγουν τον δρόμο για πιθανή αναθεώρηση των διεθνών πρωτοκόλλων προληπτικού ελέγχου, με στόχο πιο στοχευμένες και λιγότερο συχνές εξετάσεις για τις γυναίκες που έχουν εμβολιαστεί πλήρως.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η προσαρμογή των οδηγιών στον εμβολιασμό μπορεί να μειώσει το κόστος, να περιορίσει τις περιττές παρεμβάσεις και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων πρόληψης.

Ωστόσο οι ερευνητές τονίζουν ότι οι γιατροί θα πρέπει να ακολουθούν τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες μέχρι να υπάρχουν περισσότερες μελέτες που να υποστηρίζουν τα οφέλη των λιγότερων προληπτικών ελέγχων σε όσες γυναίκες έχουν κάνει το εμβόλιο κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων.

