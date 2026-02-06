search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 17:34
ΥΓΕΙΑ

06.02.2026 14:48

Το ελληνικό τρόφιμο που προστατεύει την καρδιά και «καταπολεμά» τη γήρανση

06.02.2026 14:48
Χαρακτηριστικό τρόφιμο της ελληνικής διατροφής, οι ελιές συμπληρώνουν τα γεύματά μας και αποτελούν βασικό πρωταγωνιστή στο νηστίσιμο τραπέζι.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η ελιά έχει δεκαπλάσια αντιοξειδωτικά από το ελαιόλαδο. Είναι προτιμότερο λοιπόν να τρώτε τις ελιές από τη χωριάτικη σαλάτα παρά να βουτάτε στο λάδι!

Τα αντιοξειδωτικά είναι μια ομάδα χημικών ενώσεων που προστατεύουν τα κύτταρα και τους ιστούς από τις ελεύθερες ρίζες, που προκαλούν την καταστροφή τους και στις οποίες οφείλονται πολλές ασθένειες φθοράς.

Η ισχυρή, λοιπόν, αντιοξειδωτική δράση των ελιών συμβάλλει στην καλή εγκεφαλική λειτουργία, στην πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων και στην ενίσχυση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος.

Όλες οι ελιές είναι καλές πηγές ασβεστίου, σιδήρου, μαγνησίου, φωσφόρου, καλίουνατρίουβιταμίνης Α και Ε. Επίσης, έχουν σημαντική περιεκτικότητα σε χαλκό, αλλά και πολύτιμα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, που είναι απαραίτητα για την υγεία της καρδιάς.

Καλό είναι να προσέχουν στην κατανάλωσή τους όσοι έχουν υπέρταση, καθώς οι ελιές συντηρούνται ως επί το πλείστον σε άλμη και κατ’ επέκταση περιέχουν αλάτι.

Σημειώστε όμως ότι η άλμη που μένουν οι ελιές για να ξεπικρίσουν είναι και καλή πηγή πολυφαινολών. Γι’ αυτό μην την πετάτε. Χρησιμοποιήστε την για μαρινάδες, ως ζωμό για μαγειρευτά κρέατα ή για λαδόξιδο στις σαλάτες.

Πηγή: ygeiamou

zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

katerina-kainourgiou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος» (Video)

violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκθετη η διοίκηση της «Βιολάντα»: Ο υπεύθυνος βάρδιας είχε ενημερώσει ότι υπάρχει μία περίεργη μυρωδιά και του έλεγαν να μην ανησυχεί 

1 / 3