search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 18:09
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

05.02.2026 14:57

Τα εύσημα της ΟΕΝΓΕ στους νοσοκομειακούς γιατρούς της Χίου για την περίθαλψη των θυμάτων: «Άνθρωποι για τον άνθρωπο σε ένα περιβάλλον απάνθρωπο»

05.02.2026 14:57
xios_limeniko_new

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας συγχαίρει τους νοσοκομειακούς γιατρούς και λοιπούς υγειονομικούς του «Σκυλίτσειου» Γενικού Νοσοκομείου Χίου, για την συγκινητική τους αυταπάρνηση στην περίθαλψη των θυμάτων μεταναστών, στην πρόσφατή τραγωδία που στοίχισε της ζωής σε  15 συνάνθρωπούς μας και συγκλόνισε τη χώρα.

Όπως αναφέρει η ΟΕΝΓΕ σε ανακοίνωσή της πρόκειται «για ένα ακόμα έγκλημα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ, του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δείχνει ως υπαίτιους για το έγκλημα τους κατατρεγμένους από τη φτώχεια, τους πολέμους και την προσφυγιά.».

Οι εκπρόσωποι των νοσοκομειακών γιατρών Ελλάδας τονίζουν ακόμη ότι οι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν άμεσα άσχετα αν εφημέρευαν ή όχι: : « Οι συνάδελφοι όπως πάντα δεν έκαναν διάκριση, μπροστά στον πάσχοντα συνάνθρωπο, σχετική με περιουσιακή κατάσταση, εθνικότητα, «νομιμότητα» παρουσίας στην χώρα, απόχρωση του δέρματος, φυλή, θρήσκευμα, γλώσσα – τέτοιες διακρίσεις κάνουν οι κυβερνώντες που από την μια καθοδηγούν και συγκαλύπτουν εγκλήματα εναντίον φτωχών προσφύγων – μεταναστών και από την άλλη μοιράζουν “Golden Visa” σε πλούσιους εμίρηδες.

Οι συνάδελφοι καθημερινά δίνουν μαθήματα επιστημοσύνης και ανθρωπιάς παρά τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού και υποδομών. Όπως άλλωστε καθημερινά σε όλη την χώρα, σε όλα τα νοσοκομεία – ΚΥ – ΠΠΙ, στο ΕΚΑΒ. Αυτοί είμαστε.

Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα. Δεν πρόκειται να μείνουμε αμέτοχοι μπροστά στο έγκλημα να πνίγονται και να σκοτώνονται άνθρωποι για τα κέρδη των λίγων.»

Η ΟΕΝΓΕ ζητάει να  διερευνηθούν οι αιτίες της τραγωδίας, να διασφαλιστεί ότι όλοι οι επιζώντες – εκτός των επιβεβαιωμένων δουλέμπορων – θα πάρουν άμεσα άσυλο και θα έχουν την προστασία που απαιτείται, ώστε να μπορούν χωρίς φόβο να πουν τι έγινε την μαύρη νύκτα στις 3 Φλεβάρη.».

Διαβάστε επίσης:

Ξεκινάει η διάθεση ΦΥΚ από τον ΕΟΠΥΥ μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων

Καρδιακή ανακοπή: Τα συμπτώματα που «προειδοποιούν» 24 ώρες νωρίτερα

ΕΟΠΕ: Ολιστική στρατηγική απέναντι στον καρκίνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis erdogan 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Foreign Policy: Μία και μόνη η διαφορά μας με την Τουρκία

spain
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νιώθουν ήδη τις συνέπειες αλλά είναι απροετοίμαστοι: 4 στους 5 Ευρωπαίους λένε ότι έχουν επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή

polemiko aeroskafos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία – Έδινε πληροφορίες στην Κίνα

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι ωφελούνται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια

violanta_explosion_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι και στο εργοστάσιο του Τζιωρτζιώτη – Κατασχέθηκαν έγγραφα και υπολογιστές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας έφτιαξε πλατφόρμα για να αποκαλύπτει όσα δεν βάζει η κυβέρνηση στη Διαύγεια

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Ο χωρισμός ήταν δική μου απόφαση και είναι οριστικός» (Video)

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

aeras- xeimonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Καρφάκια» Κολυδά για… νεότερους μετεωρολόγους: Οι βροχές δεν είναι έκτακτο γεγονός, ειδικά τον χειμώνα

zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 18:09
mitsotakis erdogan 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Foreign Policy: Μία και μόνη η διαφορά μας με την Τουρκία

spain
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νιώθουν ήδη τις συνέπειες αλλά είναι απροετοίμαστοι: 4 στους 5 Ευρωπαίους λένε ότι έχουν επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή

polemiko aeroskafos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία – Έδινε πληροφορίες στην Κίνα

1 / 3