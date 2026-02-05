Τα εύσημα της ΟΕΝΓΕ στους νοσοκομειακούς γιατρούς της Χίου για την περίθαλψη των θυμάτων: «Άνθρωποι για τον άνθρωπο σε ένα περιβάλλον απάνθρωπο»

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας συγχαίρει τους νοσοκομειακούς γιατρούς και λοιπούς υγειονομικούς του «Σκυλίτσειου» Γενικού Νοσοκομείου Χίου, για την συγκινητική τους αυταπάρνηση στην περίθαλψη των θυμάτων μεταναστών, στην πρόσφατή τραγωδία που στοίχισε της ζωής σε 15 συνάνθρωπούς μας και συγκλόνισε τη χώρα.

Όπως αναφέρει η ΟΕΝΓΕ σε ανακοίνωσή της πρόκειται «για ένα ακόμα έγκλημα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ, του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δείχνει ως υπαίτιους για το έγκλημα τους κατατρεγμένους από τη φτώχεια, τους πολέμους και την προσφυγιά.».

Οι εκπρόσωποι των νοσοκομειακών γιατρών Ελλάδας τονίζουν ακόμη ότι οι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν άμεσα άσχετα αν εφημέρευαν ή όχι: : « Οι συνάδελφοι όπως πάντα δεν έκαναν διάκριση, μπροστά στον πάσχοντα συνάνθρωπο, σχετική με περιουσιακή κατάσταση, εθνικότητα, «νομιμότητα» παρουσίας στην χώρα, απόχρωση του δέρματος, φυλή, θρήσκευμα, γλώσσα – τέτοιες διακρίσεις κάνουν οι κυβερνώντες που από την μια καθοδηγούν και συγκαλύπτουν εγκλήματα εναντίον φτωχών προσφύγων – μεταναστών και από την άλλη μοιράζουν “Golden Visa” σε πλούσιους εμίρηδες.

Οι συνάδελφοι καθημερινά δίνουν μαθήματα επιστημοσύνης και ανθρωπιάς παρά τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού και υποδομών. Όπως άλλωστε καθημερινά σε όλη την χώρα, σε όλα τα νοσοκομεία – ΚΥ – ΠΠΙ, στο ΕΚΑΒ. Αυτοί είμαστε.

Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα. Δεν πρόκειται να μείνουμε αμέτοχοι μπροστά στο έγκλημα να πνίγονται και να σκοτώνονται άνθρωποι για τα κέρδη των λίγων.»

Η ΟΕΝΓΕ ζητάει να διερευνηθούν οι αιτίες της τραγωδίας, να διασφαλιστεί ότι όλοι οι επιζώντες – εκτός των επιβεβαιωμένων δουλέμπορων – θα πάρουν άμεσα άσυλο και θα έχουν την προστασία που απαιτείται, ώστε να μπορούν χωρίς φόβο να πουν τι έγινε την μαύρη νύκτα στις 3 Φλεβάρη.».

Διαβάστε επίσης:

Ξεκινάει η διάθεση ΦΥΚ από τον ΕΟΠΥΥ μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων

Καρδιακή ανακοπή: Τα συμπτώματα που «προειδοποιούν» 24 ώρες νωρίτερα

ΕΟΠΕ: Ολιστική στρατηγική απέναντι στον καρκίνο