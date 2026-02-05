ΕΟΠΕ: Ολιστική στρατηγική απέναντι στον καρκίνο

Το ζωτικό ρόλο της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης αλλά και μιας ολιστικής και συνεκτικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση του καρκίνου ανέδειξε η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, θέτοντας στο επίκεντρο το τρίπτυχο «Μαθαίνουμε – Προλαμβάνουμε – Ζούμε».

Μάλιστα οι ειδικοί τόνισαν σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου ότι το 40% των καρκίνων μπορούν να αποφευχθούν.

Αναλυτικά ο Μιχάλης Νικολάου, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Α’, Α’ Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», τόνισε ότι έως και το 40% των καρκίνων μπορούν να αποφευχθούν μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής και μείωσης τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου, όπως η αποφυγή και διακοπή του καπνίσματος, η διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους, η τακτική σωματική άσκηση, ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ, καθώς και η μείωση της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς ρύπους και επιβλαβείς παράγοντες του περιβάλλοντος. Παράλληλα, η έγκαιρη διάγνωση αυξάνει σημαντικά τη θεραπευσιμότητα, μετατρέποντας μεγάλο ποσοστό των περιστατικών σε ιάσιμα.

Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ, Καθηγητής Παθολογίας–Ογκολογίας Αριστοτέλης Μπάμιας ανέφερε ότι :«Δεν αρκεί, πλέον, να θεραπεύουμε καλύτερα, οφείλουμε να προλαμβάνουμε περισσότερο και να οργανώνουμε αποτελεσματικότερα το σύστημα υγείας». Ο ίδιος μάλιστα επεσήμανε ότι η βιώσιμη ογκολογική φροντίδα απαιτεί στρατηγικό εθνικό σχεδιασμό: πρόληψη στον πληθυσμό, έγκαιρη διάγνωση, ισότιμη πρόσβαση στην καινοτομία και συστηματική υποστήριξη των επιζώντων.

Στη συνέχεια παρουσίασε στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η πρόγνωση των περισσότερων καρκίνων έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η βελτίωση αυτή αποτελεί συνισταμένη της διάγνωσης σε πρωιμότερα στάδια μέσω οργανωμένων στρατηγικών προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς και της σημαντικής προόδου όλων των θεραπευτικών μεθόδων. Η συμβολή της μοριακής βιολογίας, της εξατομικευμένης ιατρικής, των στοχευμένων θεραπειών και της ανοσοθεραπείας έχει ήδη μετατρέψει πολλές μορφές μεταστατικού καρκίνου σε χρόνιες παθήσεις, ενώ σε επιλεγμένες περιπτώσεις επιτυγχάνεται ακόμη και ίαση, σημείωσε.

Το Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», το οποίο παρουσίασε εκ μέρους του ΕΟΔΥ ο Απτχος ε.α. Δημήτριος Χατζηγεωργίου, Ειδικός Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Αντιπρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΟΔΥ. Το πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, καλύπτοντας τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου. Με καθολική και δωρεάν πρόσβαση, ψηφιοποιημένες διαδικασίες, άυλα παραπεμπτικά και ενεργητική πρόσκληση των πολιτών, εισάγει σύγχρονες πρακτικές screening, όπως HPV-DNA testing και self-tests, μετατοπίζοντας το σύστημα υγείας από την παθητική θεραπεία στην ενεργητική πρόληψη.

Η Ελισάβετ Προδρόμου, Γενική Διευθύντρια Bristol Myers Squibb Ελλάδας, Γενική Γραμματέας Pharma Innovation Forum (PiF), αναφέρθηκε στη συμβολή της βιοφαρμακευτικής καινοτομίας και της επένδυσης στην έρευνα και ανάπτυξη νέων θεραπειών, οι οποίες βελτιώνουν ουσιαστικά την επιβίωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διαμόρφωση βιώσιμων πολιτικών υγείας.

Ολιστική προσέγγιση

Ο Επίκουρος Καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας, Ε.Κ.Π.Α. Μιχαήλ Λιόντος, επισήμανε ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου απαιτεί ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει πρόληψη, σύγχρονη θεραπεία, παρηγορική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ισότητα στην πρόσβαση. Παράλληλα, η αυξανόμενη επιβίωση δημιουργεί νέες ανάγκες για τη μακροχρόνια φροντίδα των επιζώντων και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής τους.

Τι λένε οι ασθενείς

Από την πλευρά της η αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), Παρασκευή Μιχαλοπούλου, εκπροσωπώντας την κοινότητα των ασθενών, ανέδειξε τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των ασθενών στη λήψη αποφάσεων και της εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στις καινοτόμες θεραπείες.

Επιπλέον ο κ. Νικόλαος Τσουκαλάς, Παθολόγος – Ογκολόγος, Διευθυντής, Ογκολογικό Τμήμα, 417 ΝΙΜΤΣ, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι, ανεξάρτητα από τις πολλές σημαντικές εξελίξεις και καινοτομίες στην ογκολογία, η αξία της αγωγής υγείας, της πρόληψης (πρωτογενούς και δευτερογενούς) και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου παραμένει ανεκτίμητη. Επιπλέον, υπογράμμισε τη συμβολή των δεδομένων υγείας, της μοριακής βιολογίας και της βιοπληροφορικής στην εξατομίκευση της φροντίδας στους ογκολογικούς ασθενείς τονίζοντας τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου-ασθενή ως ψυχοσωματική προσωπικότητα

«Η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη και οι ασθενείς μας είναι μοναδικοί και αναντικατάστατοι», ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς.

