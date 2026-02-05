Αυτοψία του υπουργού Υγείας στα έργα των Νοσοκομείων των Ιωάννινων και στον νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

Επίσκεψη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστας» πραγματοποίησε χθες ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο της αυτοψίας των έργων αναβάθμισης και ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας στην Ήπειρο, που είναι σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα.

Πρώτος σταθμός του υπουργού Υγείας ήταν το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου πραγματοποίησε τα εγκαίνια του νέου αξονικού τομογράφου 128 τομών και τον ψηφιακό μαστογράφο τελευταίας τεχνολογίας.

Τον υποδέχθηκαν ο διοικητής του Νοσοκομείου Σπύρος Δερδεμέζης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Λάμπρος Μιχάλης και ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Μάξιμος.

Αξίζει να τονισθεί ότι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωάννινων (ΠΓΝΙ) αποτελεί τον βασικό υγειονομικό πυλώνα της Δυτικής Ελλάδας, το οποίο υλοποιεί μια σειρά έργων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως:

• νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών,

• Ειδική Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών,

• δύο νέες χειρουργικές αίθουσες.

Ο υπουργός ενημερώθηκε για την πρόοδο των έργων και συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Το Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστας»

Δεύτερος σταθμός για τον κ. Γεωργιάδης ήταν το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστας», όπου τον υποδέχθηκε ο διοικητής Βαγγέλης Σταματιάδης.

Ξεναγήθηκε στη νέα πτέρυγα της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, ενημερώθηκε για τα έργα ανακαίνισης και είδε από κοντά τον νέο αξονικό τομογράφο που τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης:

• ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών,

• αναδιαμόρφωση του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος,

• επέκταση της ΜΕΘ με δύο επιπλέον κλίνες.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε εκτενώς στα έργα που υλοποιούνται, τονίζοντας τη σημασία του νέου ΤΕΠ στο ΠΓΝΙ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μάλιστα τόνισε ότι ο νέος αξονικός και ο καινούργιος ψηφιακός μαστογράφος θα ενισχύσουν σημαντικά τις διαγνωστικές δυνατότητες της περιοχής και έδωσε συγχαρητήρια στο προσωπικό του νοσοκομείου για το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών.

Επίσης αναφέρθηκε:

– στην αναβάθμιση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού,

-την πρόσφατη προμήθεια αξονικού τομογράφου

– την πρόοδο των έργων των νέων ΤΕΠ, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Στο τέλος της επίσκεψης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε την εξής δήλωση:

«Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωάννινων κάνουμε μία σειρά έργων, με σημαντικότερο το έργο των ΤΕΠ το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο να παραδοθεί στην ώρα του.

Με δική μου προσωπική εγγύηση έχει μπει το έργο αυτό στο Ταμείο Ανάκαμψης, διότι θεώρησα ότι θα ήταν κρίμα να χάσουμε την ευκαιρία να βρούμε 4,5 εκατομμύρια από τον τακτικό μας προϋπολογισμό για να φτιάξουμε νέα ΤΕΠ που χτίζουμε, και θα είναι διπλάσια σε μέγεθος από τα προηγούμενα.

Όσον αφορά τον ιατροτεχνολογικό του εξοπλισμό, ο αξονικός τομογράφος, που είναι τελευταίας τεχνολογίας 128 τομών που εγκαινιάσαμε σήμερα, είναι από χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού.

Τα διαγνωστικά μηχανήματα που πήραμε για τις ψηφιακές μαστογραφίες, είναι της τελειότερης τεχνολογίας που έχει σήμερα κατασκευάσει ο άνθρωπος και θα σώσουν πολλές ζωές γυναικών εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.

Στο σύνολο του προσωπικού σήμερα αυτό το νοσοκομείο, έχει περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερο λοιπό προσωπικό από ότι την ημέρα που παραλάβαμε την εξουσία.

Άρα έχει περισσότερο προϋπολογισμό, γίνονται πολλά περισσότερα έργα, περιθάλπει σχεδόν τους διπλάσιους ασθενείς από ότι το ’19, η παραγωγικότητά του έχει αυξηθεί συγκλονιστικά. Έχουν μειωθεί οι λίστες αναμονής για ψυχρό χειρουργείο πάρα πολύ.

Και μάλιστα, το συγκεκριμένο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει ένα από τα υψηλότερα σκορ ικανοποίησης των ασθενών στην Ελλάδα.

Με άριστα το 5 το νοσοκομείο αυτό έχει πάρει 4,26. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο θέλω ως Υπουργός Υγείας της Ελλάδας να ευχαριστήσω το προσωπικό του νοσοκομείου γιατί προφανώς το να βάζουν οι ασθενείς του νοσοκομείου το απόλυτο άριστα στον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου δεν είναι επιτυχία του Υπουργού.»

Για το νοσοκομείο «Χατζηκώστα» είπε μεταξύ άλλων ότι: «Τα νέα ΤΕΠ είναι και μεγαλύτερα και εργονομικώς σωστά σχεδιασμένα για να επιταχύνουν την διαλογή των ασθενών.

Έχουμε εγκαταστήσει το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των επειγόντων περιστατικών και η μέση αναμονή είναι αρκετά χαμηλή, κάτω από τις 3 ώρες.

Είναι ένα καλό νοσοκομείο και αυξάνουμε τον προϋπολογισμό του και το υποστηρίζουμε πάρα πολύ».

