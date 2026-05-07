Λιπώδες ήπαρ: «Ασπίδα» τα φρούτα και οι ξηροί καρποί – Ποιο συμπλήρωμα θέλει προσοχή

Η κατανάλωση φρούτων και ξηρών καρπών φαίνεται να προσφέρει σημαντική προστασία απέναντι στη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος, μια πάθηση που εξελίσσεται σε παγκόσμια «επιδημία».

Ωστόσο, νέα έρευνα προειδοποιεί ότι ένα ευρέως διαδεδομένο συμπλήρωμα φυτικών ινών ενδέχεται να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με μελέτη του Edith Cowan University, που δημοσιεύθηκε στο Molecular Nutrition and Food Research, συγκεκριμένες διατροφικές ενώσεις μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά για το ήπαρ, ενώ άλλες – ακόμη και αν θεωρούνται ωφέλιμες – μπορεί να επιβαρύνουν την κατάσταση.

Μια νόσος που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος επηρεάζει περίπου το 38% του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ υπολογίζεται ότι 1 στους 3 Αυστραλούς πάσχει από τη νόσο. Συνδέεται στενά με την παχυσαρκία, τον σακχαρώδη διαβήτη και την υπέρταση, και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές όπως ηπατική ανεπάρκεια ή καρκίνο του ήπατος. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει οριστική θεραπεία.

Το φυσικό αντιοξειδωτικό

Η ερευνητική ομάδα επικεντρώθηκε στο ελλαγικό οξύ, μια φυσική ένωση που βρίσκεται σε τρόφιμα όπως ρόδια, μούρα, σταφύλια και καρύδια. «Διαπιστώσαμε ότι το ελλαγικό οξύ βοήθησε στην προστασία του ήπατος από τη νόσο», δήλωσε η Δρ. Lois Balmer, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ECU. Όπως εξήγησε, «το ελλαγικό οξύ είναι ένα φυσικό αντιοξειδωτικό γνωστό για τις πιθανές αντιφλεγμονώδεις και αντικαρκινικές του ιδιότητες και παρουσιάζει μεγάλη προοπτική στη θεραπεία διάφορων χρόνιων ασθενειών».

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η συγκεκριμένη ένωση μπορεί όχι μόνο να επιβραδύνει αλλά και ενδεχομένως να αναστρέψει τη βλάβη που προκαλεί η νόσος στο ήπαρ.

Το συμπλήρωμα που θέλει προσοχή

Αντίθετα, η ίδια μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πειραματόζωα, φέρνει στο φως έναν πιθανό κίνδυνο από τη χρήση ινουλίνης, ενός δημοφιλούς συμπληρώματος φυτικών ινών. Η ινουλίνη χρησιμοποιείται ευρέως ως πρεβιοτικό για τη βελτίωση της υγείας του εντέρου και είναι εύκολα διαθέσιμη σε φαρμακεία και καταστήματα υγιεινής διατροφής. Ωστόσο, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι, όταν λαμβάνεται χωρίς συνδυασμό με ελλαγικό οξύ, μπορεί να αυξήσει το σωματικό βάρος, να ανεβάσει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και να επιδεινώσει τη βλάβη στο ήπαρ.

Η πιθανή αιτία φαίνεται να σχετίζεται με διαταραχές στο μικροβίωμα του εντέρου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας.

Η σημασία της διατροφής

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σημασία της συνολικής διατροφικής εικόνας και όχι μόνο μεμονωμένων συστατικών. «Η έρευνά μας ενισχύει την ιδέα ότι η διατροφή έχει σημασία, όχι μόνο το τι τρώμε, αλλά και το πώς αλληλεπιδρούν τα διαφορετικά θρεπτικά συστατικά στο σώμα», υπογράμμισε η καθηγήτρια Balmer.

Πηγή: ygeiamou

