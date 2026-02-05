ΕΙΝΑΠ: Τραγικές ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας της Αίγινας

Παραμένουν τα προβλήματα υποστελέχωσης στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, έξι μήνες μετά από το τραγικό περιστατικό της άτυχης ηλικιωμένης που έχασε τη ζωή της σε παραλία, επειδή δεν υπήρχε οδηγός στο ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με την καταγγελία της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), παρά τις επανειλημμένες αναφορές της, τα τελευταία χρόνια, για τις δραματικές ελλείψεις στην υγειονομική δομή του νησιού, η κατάσταση παραμένει ίδια και οι υπηρεσίες εξακολουθούν να λειτουργούν στα όρια της επικινδυνότητας, ακόμα και μετά το τραγικό συμβάν του θανάτου της 70χρονη τον περασμένο Αύγουστο.

«Οι αρμόδιοι της 2ης Υ.Πε. και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, αδιαφόρησαν προκλητικά και εδέησαν να ασχοληθούν με το θέμα μόνο πέρσι το καλοκαίρι με αφορμή τραγικό συμβάν με θάνατο ασθενούς σε ημέρα και ώρα που δεν υπήρχε βάρδια στους οδηγούς του ασθενοφόρου. Ακόμα και τότε με προκλητικό τρόπο προσπάθησαν να φορτώσουν τις δικές τους ευθύνες στους υγειονομικούς του Κ.Υ. Αίγινας», όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΕΙΝΑΠ και συνεχίζει: «Αποδεικνύεται σήμερα μετά από άλλους έξι ολόκληρους μήνες ότι μόλις “έσβησαν οι προβολείς της δημοσιότητας” συνεχίζονται οι ελλείψεις προσωπικού για τις οποίες συνεχίζουν να αδιαφορούν προκλητικά οι αρμόδιοι».

Σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ, υπάρχουν ημέρες του μήνα κενές όσο αφορά την εφημεριακή κάλυψη από γιατρούς και υπάρχουν πολλές κενές βάρδιες στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Η Ένωση καταγγέλλει ότι η Διοίκηση του Κέντρου Υγείας και η Διοίκηση της 2ης Υ.Πε. εξακολουθούν να προσπαθούν να συγκαλύψουν τα προβλήματα με διάφορα «μπαλώματα» (μετακινήσεις γιατρών, εφημερίες με «μπλοκάκι» κ.λπ.), χωρίς καμία πρόβλεψη για προκήρυξη θέσεων.

«Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι προβληματική η δημόσια περίθαλψη, τόσο για τους 15.000 μόνιμους κατοίκους του νησιού όσο και για τους επισκέπτες, οι οποίοι τους θερινούς μήνες πολλαπλασιάζουν τον πληθυσμό».

Οι εκπρόσωποι των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας και Πειραιά επισημαίνουν ότι σε όλη την διάρκεια του χρόνου υπάρχει πλήθος επειγόντων περιστατικών παθολογικών, παιδιατρικών, όσο και τραυματισμών σε οδικά συμβάντα που αφορούν κυρίως οδηγούς δίκυκλων: «Με δεδομένο ότι στο νησί δεν υπάρχει ελικοδρόμιο και με δεδομένη την τραγική υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας, αυτονόητα οι συνθήκες αντιμετώπισης των επειγόντων περιστατικών είναι άκρως επικίνδυνες για τον πληθυσμό».

Υποστελεχωμένα τα Κέντρα Υγείας της Αττικής

Μάλιστα όπως εξηγούν, τα παραπάνω ισχύουν για πολλά Κέντρα Υγείας της Αττικής και αποτελούν «απόδειξη για την σκόπιμη κυβερνητική διάλυση και παράδοση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στα ιδιωτικά συμφέροντα. Οι συνθήκες αυτές, εκτός των υπολοίπων, θα οδηγήσουν και τους εναπομείναντες γιατρούς σε παραίτηση».

Η ΕΙΝΑΠ ζητάει να προκηρυχθούν άμεσα όλες οι κενές θέσεις ιατρικού και λοιπού προσωπικού στο Κ.Υ. Αίγινας προκειμένου να καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό.

Διαβάστε επίσης:

Αυτοψία του υπουργού Υγείας στα έργα των Νοσοκομείων των Ιωάννινων και στον νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών για προκήρυξη 99 θέσεων στο ΕΣΥ – Τι άλλο πρέπει να γίνει

Άδωνις Γεωργιάδης: «Σχεδιάζουμε νέα πολιτική στα φάρμακα και τις κλινικές μελέτες» (photos)