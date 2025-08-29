Κέντρο Υγείας Αίγινας: Το πρόβλημα ήταν γνωστό από τον Ιούλιο – Έγγραφο φωτιά από τον πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ Γιώργο Σιδέρη

Η επικίνδυνη υποστελέχωση του στο Κέντρο Υγείας της Αίγινας που στοίχισε τη ζωή μιας ηλικιωμένης γυναίκας όταν χρειάστηκε ασθενοφόρο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας πριν από μια εβδομάδα, φαίνεται να είναι μόνο «η κορυφή του παγόβουνου» στα νησιά, που το καλοκαίρι ο πληθυσμός τετραπλασιάζεται. Γι’ αυτό και η …άγαρμπη προσπάθεια της ηγεσία του υπουργείου Υγείας να επιρρίψει ευθύνες στους εργαζομένους του Κ.Υ της Αίγινας, φαίνεται να μην πείθει κανένα, αφού όλοι γνώριζαν ότι ήταν θέμα χρόνου να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αθήνας Πειραιά Γιώργος Σιδέρης είπε στο topontiki.gr ότι η ΕΙΝΑΠ με έγγραφο της στις 23 Ιουλίου 2025, είχε ενημερώσει για τη δραματική κατάσταση στο συγκεκριμένο Κ.Υ, τόσο στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας όσο και στη Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ.

«Με ανακοίνωσή μας προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας τον περασμένο Ιουλίου, ενημερώναμε για τις ελλείψεις και συγκεκριμένα για το ασθενοφόρου του Κ.Υ, τονίζοντας ότι υπάρχουν μέρες που και οι τρεις οδηγοί λείπουν, είτε γιατί είναι σε άδεια είτε γιατί παίρνουν τα ρεπό τους, με συνέπεια να υπάρχουν μέρες που μένει ακάλυπτο το Κ.Υ της Αίγινας. Για το λόγο αυτό ζητούσαμε να προσλάβει προσωπικό. Άλλωστε στο οργανισμό του Κ.Υ υπάρχουν έξι θέσεις για οδηγούς αλλά και πέντε να υπήρχαν δεν θα είχε πρόβλημα το Κ.Υ. Επίσης ζητούσαμε τη διαρκή παρουσία του πλωτού ασθενοφόρου για τις επείγουσες διακομιδές στον Πειραιά.».

Σύμφωνα με τον κ. Σιδέρη, το ΕΚΑΒ θα μπορούσε να αναπτύξει ένα στελεχωμένο τομέα στην Αίγινα με οδηγό και διασώστη που θα έλυνε το πρόβλημα της υποστελέχωσης του ασθενοφόρου του Κέντρου Υγείας του νησιού.

Δυστυχώς οι παραπάνω προτάσεις της ΕΙΝΑΠ δεν εισακούστηκαν. Αντίθετα, όταν συνέβη το μοιραίο με την άτυχη γυναίκα, έγινε μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια να φανεί ότι φταίνε οι εργαζόμενοι. Και συγκεκριμένα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτηση του στο Χ άφηνε αιχμές για τους τρεις οδηγούς που δεν απαντούσαν στα τηλέφωνα της γιατρού που τους καλούσε, τονίζοντας ότι: «Εάν υπάρχει ευθύνη του ΚΥ θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος».

Παράλληλα και ο Διοικητής της 2η ΥΠΕ Χρήστος Ροϊλός δήλωσε ότι έχει διατάξει ΕΔΕ γιατί δεν πρέπει να παίρνουν άδειες και ρεπό οι οδηγοί των Κ.Υ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ενώ έθεσε και θέμα ηθικής: «υπάρχει και ηθικό θέμα να μη σηκώνει το τηλέφωνο ένας άνθρωπος που εργάζεται στην Υγεία» δήλωσε ο κ. Ροϊλός σε μέσα ενημέρωσης.

«Είναι ένας πονηρός τρόπος να μετακυλήσουν τις δικές τους ευθύνες στους εργαζόμενους. Γι΄αυτό και οι υγειονομικοί του Κ.Υ της Αίγινας αγανάκτησαν και έδωσαν σκληρή απάντηση στον υπουργό, μέσα από μια ανακοίνωσή που την υπογράφουν όλοι, στην οποία καταδικάζουν την στοχοποίηση τους και περιγράφουν τις σκληρές συνθήκες εργασίας και τις αμέτρητες άδειες και ρεπό που τους χρωστάνε» είπε στο topontiki.gr ο κ. Σιδέρης και συνέχισε: « Ωστόσο δεν είναι μόνο η Αίγινα. Αυτή η κατάσταση επικρατεί σε όλα τα Κ.Υ των νησιών μας, που είναι σοβαρά υποστελεχωμένα. Λείπουν βασικές ειδικότητες όπως Ακτινοδιαγνώστη, Βιοπαθολόγος, Παθολόγος, Ορθοπαιδικός , Χειρουργός. Δεν λέω να υπάρχει μαγνητικός τομογράφος στη Σύμη. Αλλά να υπάρχει καρδιολόγος στην Πάρο!» τονίζει με νόημα ο κ. Σιδέρης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ προτείνει ότι θα πρέπει να γίνει μια ειλικρινής συζήτηση στο υπουργείο Υγείας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), που προσφέρουν τα Κ.Υ αλλά και για τις διακομιδές τόσο τις πλωτές όσο και τις εναέριες. Και σε αυτή τη ειλικρινή συζήτηση, θα πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση εάν θα υποστηρίξει την ΠΦΥ ή θα την αφήσει να μαραζώνει όπως συμβαίνει σήμερα, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους κατοίκους όσο και τους τουρίστες που επισκέπτονται τα νησιά μας το καλοκαίρι για διακοπές.

