Άδωνις Γεωργιάδης: «Αυξήθηκε κατά 62,7% ο προϋπολογισμός για την Υγεία» – Τι είπε για τα τρία μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη (video)

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συμμετείχε σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου, σε πάνελ με θέμα «Δίπλα στον πολίτη και ποιότητα ζωής» στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση των μεγάλων έργων που υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός επισήμανε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης από το 2019 έως το 2025 αυξήθηκε κατά 62,7%. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι όταν το 2019 η ΝΔ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας ο συνολικός προϋπολογισμός των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης ανήλθε σε 420,1 εκατ. ευρώ, το 2023 έφτασε τα 583,6 εκατ. ευρώ, το 2024 τα 669,5 εκατ. ευρώ και το 2025 αγγίζει τα 701 εκατ. ευρώ. «Συνολικά η αύξηση του προϋπολογισμού για αυτή την εξαετία, ανέρχεται στα 62,7% μόνο στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Άρα στο αίτημα των συνδικαλιστών που φωνάζουν διαρκώς “δώστε λεφτά για την Υγεία”, η απάντηση είναι ότι δίνουμε και μάλιστα πολλά περισσότερα», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Για τις προσλήψεις

Όσον αφορά το θέμα των προσλήψεων προσωπικού στα νοσοκομεία, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 υπηρετούσαν στη Θεσσαλονίκη 2.272 γιατροί, ενώ σήμερα ο αριθμός έχει φτάσει τους 2.773, δηλαδή 500 περισσότερους (αύξηση 37%).

Αντίστοιχα, οι νοσηλευτές αυξήθηκαν από 3.139 το 2019 σε 3.613 σήμερα, ενώ και το λοιπό προσωπικό στα νοσοκομεία αυξήθηκε από 2.029 εργαζόμενους το 2019, σε 2.462 σήμερα.

Τα τρία μεγάλα έργα που είναι σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη

Στη συνέχεια, ο υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, τα οποία -όπως είπε- αλλάζουν τον χάρτη της Υγείας στη χώρα.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε τρία εμβληματικά έργα: Το Κέντρο Γονιδιακής Θεραπείας και Ανοσοκοθεταπείας που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νοσοκομείο Παπανικολάου, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο που επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη και κατασκευάζεται με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο.

Αναφερόμενος στο Κέντρο Γονιδιακής Θεραπείας και Ανοσοθεραπείας στο «Παπανικολάου» σημείωσε ότι το έργο θα παραδοθεί το Πάσχα του 2026, χαρακτηρίζοντάς το «συγκλονιστικό», καθώς αλλάζει ριζικά τον τρόπο θεραπείας του καρκίνου. Όπως σημείωσε, το κόστος ανά ασθενή θα μειωθεί από 300.000 ευρώ σήμερα σε περίπου 40.000 ευρώ. «Η Θεσσαλονίκη θα είναι η πρωτεύουσα της ανοσοθεραπείας στην Ελλάδα», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ανέφερε ότι θα παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2027. Παράλληλα επισήμανε ότι το Παιδιατρικό Νοσοκομείο σε συνεργασία με διεθνή κέντρα, όπως το Memorial Hospital της Νέας Υόρκης, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη τη Νότια Ευρώπη.

Τέλος σε ό,τι αφορά το Ογκολογικό Νοσοκομείο (νέο Θεαγένειο) ανέφερε ότι ο διαγωνισμός για το έργο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ μέσω ΣΔΙΤ. Το νέο Θεαγένειο θα διαθέτει 425 κλίνες και θα παραδοθεί σε έξι χρόνια. «Μιλάμε για το μεγαλύτερο και το πιο σύγχρονο Ογκολογικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη διαφορά» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως όσο κι αν κάποιοι μεμψιμοιρούν, τα έργα αυτά θα μείνουν στη Θεσσαλονίκη για δεκαετίες, για να θυμίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση τα έκανε πράξη.

Ολόκληρη η ομιλία του υπουργού:

