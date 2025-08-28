Παραίτηση-βόμβα του επικεφαλής του CDC Δημήτρη Δασκαλάκη: «Ο Trump και τον RFK Jr βλάπτουν τη δημόσια υγεία»

Θύελλα στην ιατρική κοινότητα των ΗΠΑ έχει προκαλέσει η χθεσινή παραίτηση του Ελληνοαμερικανού Δρ. Δημήτρη Δασκαλάκη, από τη θέση του διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Νοσημάτων στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Ο Δρ. Δασκαλάκης είναι ένας από τους τρεις κορυφαίους αξιωματούχους που παραιτήθηκε, μετά την είδηση ότι η διευθύντρια του CDC, Σούζαν Μονάρεζ, είχε απομακρυνθεί από τον οργανισμό, σύμφωνα με το The Hill.

«Δεν μπορώ να υπηρετήσω σε ένα περιβάλλον που αντιμετωπίζει το CDC ως εργαλείο για τη δημιουργία πολιτικών και υλικού που δεν αντικατοπτρίζουν την επιστημονική πραγματικότητα και έχουν σχεδιαστεί για να βλάπτουν παρά να βελτιώνουν την υγεία του κοινού».

Ο Δρ. Δασκαλάκης έγραψε στην επιστολή παραίτησής του, χθες αργά το βράδυ, την οποία δημοσίευσε στο X :

«Έχοντας εργαστεί στην τοπική και εθνική δημόσια υγεία για χρόνια, δεν έχω βιώσει ποτέ τόσο ριζική έλλειψη διαφάνειας, ούτε έχω δει τόσο άπειρο χειρισμό δεδομένων για την επίτευξη πολιτικού σκοπού αντί του καλού του αμερικανικού λαού».

Ο Ελληνοαμερικανός επιστήμονας έγινε γνωστός για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη με την εργασία του στο Τμήμα Ελέγχου Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας και Ψυχικής Υγιεινής της Νέας Υόρκης.

Επίσης είναι γνωστός για τις αντισυμβατικές του προσεγγίσεις στη δημόσια υγεία, δημιουργώντας σημεία δοκιμών έξω από κλαμπ και πάρτι σεξ, καθώς και ντυμένος με ενδυμασία για τη χορήγηση εμβολίων.

Το 2020, ανέβηκε στην εθνική σκηνή της υγείας, αρχικά ως διευθυντής του Τμήματος Πρόληψης HIV/AIDS στο CDC, πριν γίνει αναπληρωτής συντονιστής της αντίδρασης mpox ( ευλογιά των πιθήκων) του Λευκού Οίκου υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Το 2024, ονομάστηκε διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Νοσημάτων.

Γιατί παραιτήθηκε

«Αυτή η απόφαση δεν ελήφθη εύκολα, καθώς εκτιμώ βαθιά το έργο που επιτελεί το CDC για την προστασία της δημόσιας υγείας και είμαι περήφανος για τη συμβολή μου σε αυτήν την κρίσιμη αποστολή», έγραψε στην επιστολή παραίτησής του.

«Ωστόσο, μετά από πολλή σκέψη και προβληματισμό σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές που έφερε στο φως ο Γραμματέας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, διαπιστώνω ότι οι απόψεις που έχουν μοιραστεί αυτός και το προσωπικό του, αμφισβητούν την ικανότητά μου να συνεχίσω στον τρέχοντα ρόλο μου στον οργανισμό και στην υπηρεσία της υγείας του αμερικανικού λαού. Αρκετά πια».

Στην επιστολή του, ο Δασκαλάκης ισχυρίστηκε ότι οι πρόσφατες αλλαγές που έγιναν από το CDC «απειλούν τη ζωή των νεότερων Αμερικανών και των εγκύων».

Ανέφερε επίσης την «απερισκεψία της διοίκησης στις προσπάθειές της να εξαλείψει τους τρανς πληθυσμούς » καθώς και να « παύσει τον κρίσιμο εγχώριο και διεθνή προγραμματισμό για τον HIV».

Έγραψε ότι υπήρχε έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ του CDC και του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και κατονόμασε τον Υπουργό Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ ως υπεύθυνο.

«Σε μια ακρόαση, ο υπουργός Κένεντι είπε ότι οι Αμερικανοί δεν πρέπει να λαμβάνουν ιατρικές συμβουλές από αυτόν», έγραψε.

«Αντίθετα, ένας κατάλληλα ενημερωμένος υπουργός θα πρέπει να αποτελεί πηγή πληροφοριών για την υγεία των ανθρώπων που υπηρετεί.

Όπως έχουν τα πράγματα τώρα, πρέπει να συμφωνήσω μαζί του, ότι δεν πρέπει να θεωρείται πηγή ακριβών πληροφοριών».

Ο Δρ. Δασκαλάκης δεν προέβλεψε τα επόμενα βήματά του. Η επιστολή του έρχεται παράλληλα με τις παραιτήσεις της Ιατρικής Διευθύντριας του CDC, Ντέμπρα Χούρι, και του Ντάνιελ Τζέρνιγκαν, διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αναδυόμενων και Ζωονόσων Λοιμωδών Νοσημάτων.

«Εύχομαι το CDC να συνεχίσει την επιτυχία στην ζωτικής σημασίας αποστολή του και το HHS να αντιστρέψει την επικίνδυνη πορεία του να διαλύσει τη δημόσια υγεία ως πρακτική και ως θεσμό», κατέληξε.

«Εάν συνεχίσουν την τρέχουσα πορεία, διακινδυνεύουν την προσωπική μας ευημερία και την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών».

