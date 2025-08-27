Δυναμικό παρών θα δώσουν οι υγειονομικοί στην αυριανή 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ

Γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί και όλοι οι υγειονομικοί του Εθνικού Σύστηματος Υγείας, θα δώσουν δυναμικό παρών στην 24ωρη απεργία που διοργανώνει η ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 28 Αυγούστου. Για το λόγο αυτό, αύριο όλα τα δημόσια νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ, θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας.

Την συμμετοχή της απεργίας των υγειονομικών αποφάσισαν η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Η ΑΔΕΔΥ απαιτεί την απόσυρση του νομοσχεδίου που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή και αφορά το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσιών υπαλλήλων. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως πρόκειται για ένα μέτρο που ποινικοποιεί την συνδικαλιστική, κοινωνική και πολιτική δράση.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας χαρακτηρίζει το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο «απαράδεκτο, κυνικό και αντεργατικό». Επισης επισημαίνει ότι στόχος του είναι «να ενισχύσει το κλίμα φόβου και τρομοκρατίας στους χώρους δουλειάς».

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ:

«Συμμετέχουμε μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. Υπερασπιζόμαστε τα συνδικαλιστικά και δημοκρατικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων. Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου».

Αντίστοιχα, η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει ότι το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο καταργεί τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τους δικαστές. Επιβάλλει επίσης μεγάλα διοικητικά πρόστιμα και προχωρά στην κατάργηση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος της ένστασης.

Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί, στο Σύνταγμα ενώ μισή ώρα νωρίτερα οι εργαζόμενοι θα συγκεντρωθούν στην Παλαιά Βουλή.

