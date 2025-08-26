search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 18:23
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web

26.08.2025 17:13

Yπουργείο Υγείας: «Κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στον Άγιο Σάββα από τον μύκητα Ασπέργιλλο»

26.08.2025 17:13
Σε τοποθέτηση σχετικά με δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «εκτεταμένη διασπορά Aspergillus» στο ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», προχώρησαν πηγές του Υπουργείου Υγείας, χαρακτηρίζοντάς τα «παραπλανητικά» και τονίζοντας ότι έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου.

Ειδικότερα, ανέφεραν ότι ο ΕΟΔΥ πραγματοποίησε αυτοψία στις 17/07/2025 και εξέδωσε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14302/21-07-2025 πόρισμά του, στο οποίο δεν αναφέρεται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσαν, καθορίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου, τα οποία έχουν ήδη εφαρμοστεί πλήρως από τη Διοίκηση, την Επιτροπή Λοιμώξεων και τους επιβλέποντες μηχανικούς.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έχει αναφερθεί δημόσια στο έγγραφο του ΕΟΔΥ, επιβεβαιώνοντας ότι η ασφάλεια ασθενών και προσωπικού είναι απόλυτα διασφαλισμένη.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου κατήγγειλε ως παραπλανητικά τα συνεχιζόμενα δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν το περιεχόμενο του πορίσματος και δημιουργούν αδικαιολόγητο κλίμα ανησυχίας ενώ παράλληλα δήλωσε ρητά ότι η διασπορά ανακριβών πληροφοριών δεν θα γίνει ανεκτή.

Η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η ποιότητα των παρεχόμενων ογκολογικών υπηρεσιών στο ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» παραμένουν αδιαπραγμάτευτες, κατέληξαν οι πηγές του Υπουργείου.

