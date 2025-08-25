Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ σήμερα είναι τρείς φορές καλύτερο από το παρελθόν – Ασήμαντα και αδιάφορα τα στοιχεία του Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ»

«Το ΕΣΥ σήμερα είναι τρεις φορές καλύτερο από το παρελθόν. Έχουμε γρηγορότερα ψηφιακά συστήματα, περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, κάνουμε περισσότερα χειρουργεία και έχουμε μικρότερες αναμονές».

Τα παραπάνω ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Αναλυτικά, κάνοντας τη σύγκριση των δημόσιων νοσοκομείων με την εικόνα που είχαν το 2014, που ο κ. Γεωργιάδης ήταν και πάλι υπουργός Υγείας, τόνισε ότι το ΕΣΥ δεν καταρρέει όπως κακώς διαδίδουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Αναλυτικά, ο Γεωργιάδης στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN, σήμερα το πρωί, σχολιάζοντας τα στοιχεία της Eurostat για το ΕΣΥ τα χαρακτήρισε ασήμαντα και αδιάφορα.

«Τα στοιχεία Eurostat; Ασήμαντος δείκτης αδιάφορος. Πρόκειται για ένα δημοκοπικό δείκτη, που βγαίνει από το 2015 και είμαστε πάντα τελευταίοι. Δεν περιγράφει πραγματικά περιστατικά. Παίρνουν 1000 τηλέφωνα σε κάθε χώρα και ρωτάνε : Ικανοποιούνται οι ανάγκες σας στην υγεία; Ένα 23% λέει όχι. Όσες φορές έχω ρωτήσει την ΕΛΣΤΑΤ ποιοι είναι αυτοί και που δεν εξυπηρετήθηκαν ; Δεν ξέρει να μου πει» εξήγησε ο υπουργός.

Μάλιστα ο ίδιος επανέλαβε ότι το «ΕΣΥ είναι ένας γίγαντας. Έχει 110.000 εργαζόμενους,127 νοσοκομεία, 360 κέντρα υγείας, 1.500 περιφερειακά ιατρεία, 3.000 συμβεβλημένους γιατρούς. Ελλείψεις είχαμε πάντα και θα έχουμε πάντα. Το ερώτημα είναι, το 2025 έχουμε περισσότερες ελλείψεις από το παρελθόν ή λιγότερες; Εγώ ισχυρίζομαι με νούμερα, που δεν αμφισβητούνται, ότι το 2025 οι ελλείψεις στο ΕΣΥ είναι λιγότερες παρά ποτέ. Αν εσείς τώρα για παράδειγμα λέτε ότι υπάρχει έλλειψη παθολόγου στη Μήλο και όλη μέρα αυτό παίζει στα ΜΜΕ, η κοινή αντίληψη της κοινωνίας θα είναι ότι το ΕΣΥ καταρρέει. Θα σε πάρει τηλέφωνο η Eurostat και στο ερωτηματολόγιο που θα σου θέσει θα απαντήσεις ότι δεν πάει καλά το ΕΣΥ».

Για τα ράντζα

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στα ράντζα στα νοσοκομεία Τζάνειο, Νίκαια και Μεταξά:

«Έχω πάει και στα τρία αυτά νοσοκομεία πάρα πολλές φορές. Έχω πάει και με κάμερες και χωρίς κάμερες. Και με εφημερίες και χωρίς εφημερίες. Και τα τρία αυτά νοσοκομεία επί θητείας μου έχουν μηδενίσει τα ράντζα. Η εφημερία δεν είναι ράντζο. Αν έχεις 25 κρεβάτια στην εφημερία και σου σκάσουν 70 περιστατικά, θα αναπτύξεις το ράντζο για να τον εξετάσεις και μετά θα τους κάνεις εισαγωγή. Δεν είναι αυτό ράντζο. Ράντζο είναι να πεις, ότι πρέπει να σου κάνω εισαγωγή και δεν έχω να σε βάλω σε κρεβάτι και σε βάζω στο διάδρομο».

Για τη ΔΕΘ

Αναφορικά με την κριτική της αντιπολίτευσης για το «πακέτο» της ΔΕΘ ο υπουργός Υγείας τόνισε:

«Γιατί, ξέρει η αντιπολίτευση τι θα δώσουμε στη ΔΕΘ; Να δουν την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ του Σαββάτου στη ΔΕΘ. Προβλέπω πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση».

