Συνεχίζεται η φυγή των γιατρών από το ΕΣΥ: Τι αποκαλύπτει ο ΠΙΣ για τις προσλήψεις – αποχωρήσεις που καταρρίπτει το αφήγημα της κυβέρνησης

Χειρότερο ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων το 2025 έναντι του 2024 αποκαλύπτουν τα στοιχεία από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, που δίνει σήμερα στη δημοσιότητα, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) και καταρρίπτουν το αφήγημα της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας.

Συγκεκριμένα, αποκαλυπτικά είναι τα συγκριτικά στοιχεία προσλήψεων -συνταξιοδοτήσεων και παραιτήσεων από το Μάιο -έως τον Ιούλιου του 2024 και το ίδιο διάστημα το 2025.

Αναλυτικά, το 2024 έγιναν 129 προσλήψεις, 48 συνταξιοδοτήσεις και 86 παραιτήσεις. Το 2025, το ίδιο χρονικό διάστημα, έγιναν 92 προσλήψεις, 45 συνταξιοδοτήσεις και 90 παραιτήσεις.

Η άρνηση των γιατρών να συμμετέχουν στο ΕΣΥ – που εξακολουθεί να μην είναι ελκυστικό για τους λειτουργούς του Ιπποκράτη παρά τα μέτρα που έχει λάβει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας – φαίνεται από το γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και 31 Ιουλίου 2025 έχουν πραγματοποιηθεί 307 προσλήψεις και 364 αποχωρήσεις εκ των οποίων οι 212 είναι παραιτήσεις και 152 συνταξιοδοτήσεις.

«Είναι κοινό κτήμα ότι στην Ελλάδα, καίτοι διαθέτουμε υπερεπαρκή αριθμό ιατρών (68.000 εντός της επικρατείας και 19.000 περίπου εκτός), αυτοί δεν επιθυμούν να εργαστούν για το ΕΣΥ και αποφεύγουν εργασιακές σχέσεις με το δημόσιο» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΠΙΣ και συνεχίζει:

«Εντός του 2024 νομοθετήθηκαν για την επίλυση του προβλήματος οι κάτωθι ρυθμίσεις:

1. Η πολιτική επιστράτευση ιατρών που ασκούν ιδιωτικό έργο για την κάλυψη αναγκών του ΕΣΥ.

2. Η κατάργηση της αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών του ΕΣΥ.

3. Κίνητρα για υπηρέτηση σε παραμεθόριο περιοχή.

4. Παράταση του εργασιακού βίου των γιατρών του ΕΣΥ έως τα 70 έτη.

Ο ΠΙΣ επεσήμανε εξαρχής:

-Για το 1ο ότι θα διαλύσει τις σχέσεις του ιατρικού κόσμου με την εκβιάζουσα πολιτεία.

-Για το 2ο ότι δεν αφορά τους περισσότερους ιατρούς του ΕΣΥ, 20% μόνο χρησιμοποιούν το προνόμιο.

-Για το 3ο ότι η μετακίνηση προς το κέντρο μετά από 3 χρόνια υπηρεσίας σε άγονο, αντί να λύσει θα δημιουργήσει προβλήματα.

-Για την παραμονή των ιατρών του ΕΣΥ έως την ηλικία των 70 ετών, που είναi λογική, εφόσον αυτή δεν αποσυνδεθεί από τη διεύθυνση κλινικών και άλλες διοικητικές θέσεις θα επιφέρει παραιτήσεις νεότερων γιατρών.

Ο ΠΙΣ από την ολοκλήρωση των παραπάνω μέτρων τον Οκτώβριο του 2024 καταγράφει καθημερινά από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ τις προσλήψεις ιατρών στο ΕΣΥ, τις συνταξιοδοτήσεις και τις παραιτήσεις, για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των τεσσάρων μέτρων που συναποτελούν πολιτική.

«Έχουμε ήδη ανακοινώσει σταδιακά τις καταγραφές μας έως και τον Απρίλιο του 2025 που ήταν αρνητικές.» αναφέρει ο ΠΙΣ και συνεχίζει:

« Στο τέλος Μαΐου όμως διαπιστώσαμε σημαντική επιδείνωση στην ελκυστικότητα του ΕΣΥ και μάλιστα χειρότερο ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων το 2025 έναντι του 2024. Αναμέναμε μάταια τους επόμενους μήνες εξομάλυνση ή βελτίωση και δεν ανακοινώσαμε τις καταγραφές μας μέχρι την συμπλήρωση 3μηνου.

Στον συνημμένο πίνακα φαίνεται η κατάσταση τους μήνες Μάιο έως και Ιούλιο του 2025, όπου δυστυχώς όσοι προσλαμβάνονται στο ΕΣΥ είναι λιγότεροι από το άθροισμα όσων παραιτούνται και συνταξιοδοτούνται.

Και επιπλέον το ισοζύγιο το 2025 είναι χειρότερο από το 2024 πριν τη λήψη των μέτρων.

«Αισθανόμαστε λύπη την ώρα που τα Νοσοκομεία μας χτίζονται, ανακαινίζονται, εξοπλίζονται, η διαχείριση του προσωπικού να αποτυγχάνει έτσι.» αναφέρει ο ΠΙΣ στην ανακοίνωσή του και καταλήγει: «Λυπούμαστε περισσότερο γιατί επαληθεύονται οι προβλέψεις μας, οι οποίες ανοίκεια αντιμετωπίσθηκαν τότε που έπρεπε να αξιοποιηθούν.»

Αναφορικά για το ΦΕΚ συνεργασίας ιδιωτών ιατρών με Νοσοκομεία του ΕΣΥ ο ΠΙΣ δεν επιθυμεί να διατυπώσει κριτική: «είναι ανάλογο των δημιουργών του και θα κριθεί στην πράξη, αν υπάρξουν ιατρικές πράξεις σε αυτό το πλαίσιο.» επισημαίνει με νόημα.

Διαβάστε επίσης

Νοσοκομειακοί γιατροί στον ιδιωτικό τομέα και ιδιώτες στο ΕΣΥ: Οι καμουφλαρισμένες «μεταρρυθμίσεις» του business as usual – Τι λέει ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ στο topontiki.gr

Τζιά: Ανησυχία με έκρηξη κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας – Τι λένε οι ειδικοί

Μαδαγασκάρη: Ο αγώνας μιας Ελληνίδας παιδιάτρου και ενός ιεραποστόλου μητροπολίτη να σταματήσουν μια βάρβαρη «παράδοση»