24.08.2025
ΥΓΕΙΑ

24.08.2025 16:12

Τζιά: Ανησυχία με έκρηξη κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας – Τι λένε οι ειδικοί

gastrenteritida (1)

Ανησυχία προκάλεσε στην Τζιά η ξαφνική αύξηση περιστατικών γαστρεντερίτιδας στα μέσα Αυγούστου, ωστόσο οι ειδικοί καθησυχάζουν, εκτιμώντας ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Από την Παρασκευή, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρίσκεται στο νησί, πραγματοποιώντας δειγματοληψίες και επιδημιολογική διερεύνηση, με στόχο να εντοπιστεί η πηγή και το παθογόνο που προκάλεσε το ξέσπασμα.

Tα πρώτα κρούσματα εμφανίστηκαν στις 12 Αυγούστου, με αποκορύφωμα μια ημέρα κατά την οποία 30 άτομα προσήλθαν στο Περιφερειακό Ιατρείο. Σήμερα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η εικόνα δείχνει ύφεση.

Οι γαστρεντερίτιδες παρουσιάζουν κάθε καλοκαίρι εξάρσεις και υφέσεις, αναφέρουν οι επιστήμονες, και δεν υπάρχει λόγος πανικού.

Οι περισσότερες περιπτώσεις παραπέμπουν σε ιογενή λοίμωξη που μπορεί να προέρχεται από μολυσμένο νερό ή τρόφιμο, ενώ πιθανή είναι και η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ένας θάνατος ηλικιωμένου με σοβαρό υποκείμενο νόσημα εξετάζεται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποδειχθεί σύνδεση με τα περιστατικά.

Ο νοροϊός στο «κάδρο»

Ο καθηγητής Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι ο νοροϊός είναι ο συνηθέστερος υπαίτιος τέτοιων καλοκαιρινών επιδημιών.

«Μεταδίδεται εύκολα, είναι ανθεκτικός στα αντισηπτικά και δεν εξουδετερώνεται με απλά μαντηλάκια χεριών», τόνισε, προσθέτοντας ότι γι’ αυτό μπορεί να προκαλεί εκτεταμένα κύματα κρουσμάτων, ακόμη και σε μεγάλες πόλεις και όχι μόνο σε μικρά νησιά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα περίπου 250 περιστατικά στην Τζιά «δεν εμπνέουν ανησυχία» και ήδη το φαινόμενο φαίνεται να υποχωρεί.

Τα συμπτώματα

Τα κύρια συμπτώματα της ιογενούς γαστρεντερίτιδας είναι οι διάρροιες (συνήθως υδαρείς) και οι έμετοι.

Οι ασθενείς μπορεί επίσης να παρουσιάσουν ναυτία, πόνο και κράμπες στην κοιλιά, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους, κόπωση, ρίγη και σπανιότερα πυρετό. Ο πυρετός είναι κατά κανόνα χαμηλός.

Τα συμπτώματα της ιογενούς γαστρεντερίτιδας μπορεί να διαρκέσουν από 1 έως 10 ημέρες, ανάλογα με τον ιό που προκάλεσε το νόσημα.

Συνήθως όμως διαρκούν 24-48 ώρες. Τα ηλικιωμένα άτομα ή τα άτομα που είναι ανοσοκατεσταλμένα (ογκολογικοί ασθενείς, άτομα που λαμβάνουν κορτικοστεροειδή κ.ά.) συνήθως χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αναρρώσουν πλήρως.

Στην πλειονότητα των ατόμων τα συμπτώματα είναι ήπια και υποχωρούν χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη στο γιατρό.

Ωστόσο, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα, τα βρέφη και τα μικρά παιδιά μπορεί να έχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

