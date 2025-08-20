Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα λιπαρών οξέων, σύμφωνα με μελέτη

Οι γυναίκες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν αρκετά ωμέγα λιπαρά οξέα στη διατροφή τους, σύμφωνα με ερευνητές, οι οποίοι διαπίστωσαν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα των ενώσεων σε γυναίκες ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ.

Η συμβουλή αυτή έρχεται μετά από ανάλυση δειγμάτων αίματος από ασθενείς με Αλτσχάιμερ και υγιή άτομα, η οποία αποκάλυψε ότι τα επίπεδα ακόρεστων λιπαρών, όπως αυτά που περιέχουν ωμέγα λιπαρά οξέα, ήταν έως και 20% χαμηλότερα στις γυναίκες με τη νόσο.

Τα χαμηλά επίπεδα δεν παρατηρήθηκαν σε άνδρες με Αλτσχάιμερ, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φύλων στον τρόπο με τον οποίο η νόσος εξαπλώνεται και επηρεάζει τη φυσιολογία ενός ατόμου.

«Η διαφορά μεταξύ των φύλων ήταν το πιο σοκαριστικό και απροσδόκητο εύρημα», δήλωσε η Δρ. Cristina Legido-Quigley, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης στο King’s College London που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Alzheimer’s & Dementia. «Υπάρχει μια ένδειξη ότι η έλλειψη αυτών των ενώσεων θα μπορούσε να είναι αιτιώδης στη νόσο Αλτσχάιμερ, αλλά χρειαζόμαστε μια κλινική δοκιμή για να το επιβεβαιώσουμε».

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι δύο φορές πιο συχνή στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες. Παράγοντες όπως η μεγαλύτερη μέση διάρκεια ζωής των γυναικών, οι διαφορές στις ορμόνες, οι ανοσολογικές αντιδράσεις και οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στην ανάπτυξη της νόσου.

Στην τελευταία μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν τα επίπεδα λιπιδίων στο αίμα 306 ατόμων με Αλτσχάιμερ, 165 ατόμων με ήπια γνωστική εξασθένηση και 370 ατόμων που ήταν γνωστικά υγιείς ομάδες ελέγχου. Τα λιπίδια μπορεί να είναι κορεσμένα ή ακόρεστα, με τα πρώτα να θεωρούνται γενικά ανθυγιεινά και τα δεύτερα γενικά υγιεινά.

Οι γυναίκες με νόσο Αλτσχάιμερ είχαν υψηλότερα επίπεδα κορεσμένων λιπιδίων και χαμηλότερα επίπεδα ακόρεστων λιπιδίων από τις γνωστικά υγιείς γυναίκες, ένα μοτίβο που δεν παρατηρείται στους άνδρες. Η Legido-Quigley είπε ότι εάν οι αλλαγές στο ήπαρ ή τον μεταβολισμό ήταν υπεύθυνες, λιγότερα ωμέγα λιπαρά οξέα πιθανότατα θα έφταναν στον εγκέφαλο των γυναικών. «Και αυτά τα λιπίδια τροφοδοτούν τον εγκέφαλο», πρόσθεσε.

Οι δίαιτες πλούσιες σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, όπως η μεσογειακή διατροφή, έχουν από καιρό συνδεθεί με οφέλη για την υγεία της καρδιάς, του εγκεφάλου και άλλων οργάνων. Μια μελέτη του 2022 διαπίστωσε ότι οι μεσήλικες με υψηλότερα επίπεδα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στο αίμα είχαν καλύτερη γνωστική λειτουργία από άλλους.

Αρκετές δοκιμές έχουν διαπιστώσει ότι η χορήγηση συμπληρωμάτων ωμέγα-3 σε ηλικιωμένους δεν βελτίωσε τη γνωστική τους λειτουργία ούτε ενίσχυσε την νοητική ικανότητα σε όσους έχουν ήδη διαγνωστεί με άνοια.

Η Legido-Quigley θέλει να δει μια κλινική δοκιμή για να ελέγξει εάν τα συμπληρώματα μπορούν να καθυστερήσουν τη νόσο Αλτσχάιμερ, ειδικά σε γυναίκες με χαμηλά επίπεδα ακόρεστων λιπαρών οξέων, προσθέτοντας ότι η πτώση μπορεί να αρχίσει να εμφανίζεται όταν οι γυναίκες είναι στην ηλικία των 50. Εν τω μεταξύ, είπε ότι οι γυναίκες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν ωμέγα λιπαρά οξέα στη διατροφή τους.

Υπάρχουν τρία απαραίτητα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, γνωστά ως ALA, DHA και EPA. Το ALA βρίσκεται σε φυτικές τροφές όπως οι σπόροι chia, ο λιναρόσπορος και τα καρύδια. Το DHA και το EPA προέρχονται κυρίως από ψάρια. Το NHS συνιστά την κατανάλωση δύο μερίδων ψαριού των 140 γραμμαρίων την εβδομάδα, με τη μία να είναι ένα λιπαρό ψάρι, για να λαμβάνετε αρκετό DHA και EPA.

