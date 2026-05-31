Χρηστίδου για Λιάγκα: «Βλέπει φαντάσματα, ότι όλοι έχουν εμμονή μαζί του και δεν τολμάμε να σχολιάσουμε» (Video)

Το δικός της σχόλιο για τον Γιώργο Λιάγκα και τις τοποθετήσεις του απέναντι σε όσους τον σχολιάζουν, έκανε η Σίσσυ Χρηστίδου στον «αέρα» του Χαμογέλα και πάλι.

Η παρουσιάστρια, με αφορμή τη νέα κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα καιτη Ζήνα Κουτσελίνη, αναφέρθηκε στον παρουσιαστή του ΑΝΤ1 και τόνισε μεταξύ άλλων ότι είναι επιλογή τι θα επιλέξεις να συστήσεις ως προσωπικότητα το τηλεοπτικό κοινό.

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά ο Γιώργος πρέπει να περνάει δύσκολα. Το ότι βλέπει όλα αυτά τα φαντάσματα, ότι τον κυνηγάνε, ότι όλοι έχουν εμμονή μαζί του, όλοι θέλουν το κακό του και δεν τολμάμε να σχολιάσουμε. Σκεφτόμαστε να σχολιάσουμε που είναι και η δουλειά μας κι έχουμε βρεθεί σε αυτή την… είναι περίεργο», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος διαφώνησε: «Εγώ δεν συμφωνώ. Πιστεύω ότι γενικά υπάρχει μία εμμονή, γιατί πουλάει; Λέει πράγματα που προκαλούν αντιδράσεις;».

Η παρουσιάστρια του απάντησε: «Αυτό είναι λοιπόν… Δεν γίνεται να πετάς τις βόμβες, δηλαδή να έχεις αποφασίσει ότι σαν προσωπικότητα θα είσαι μια προσωπικότητα που θα προκαλεί, που θα λέει προκλητικά πράγματα, το ξέρει ότι το κάνει, δεν το ακούει από εμάς και αυτό, δεν θα το ακουμπάει κανείς, όταν πράγματα που λες ακουμπάνε όλους τους υπόλοιπους. Είναι μία απόφαση. Όταν είσαι ειδικά στη θέση του κεντρικού παρουσιαστή λες ή θα είμαι χαμογελαστός και θα βάλω 2-3 απέναντι να λένε τις κακίες, ή θα το πάρω πάνω μου, θα έχω το θάρρος της γνώμης μου και θα λέω πάντα αυτό που πιστεύω. Εγώ προτιμώ το δεύτερο, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι εμμονικός αυτός που με σχολιάζει».

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση: Σάρωσε ο τελικός του Champions League – Ξεπέρασε το 33% στο δυναμικό κοινό

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Τηλεθέαση: «Ξέφυγε» η Σκορδά το πρωί της Παρασκευής

