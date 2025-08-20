search
20.08.2025 16:48

Eurostat: Θλιβερή πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 Έλληνες δεν έλαβε την ιατρική περίθαλψη που χρειάστηκε το 2024

20.08.2025 16:48
Το κυβερνητικό αφήγημα για ΕΣΥ καταρρίπτουν με τον πλέον ηχηρό τρόπο τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία, το 20,9% των Ελλήνων που χρειάζονταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία δήλωσαν ότι δεν μπόρεσαν να την λάβουν, λόγω οικονομικών λόγων, μεγάλων λιστών αναμονής ή απόστασης από τους παρόχους υγείας.

Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ ήταν 3,6% και τα στοιχεία τόσο για την ΕΕ όσο και για την Ελλάδα αφορούν άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, με τη χώρα μας να καταγράφει «πρωτιά» σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το υψηλότερο ποσοστό ατόμων με ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες καταγράφηκε στη χώρα μας (21,9%), ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (12,4%) και την Εσθονία (11,2%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Κύπρο (0,1%), τη Μάλτα (0,5%) και την Τσεχία (0,6%).

Επιπλέον, τα άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια επηρεάστηκαν περισσότερο: το 6,0% αυτών ανέφερε ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, σε σύγκριση με το 3,2% όσων δεν κινδυνεύουν. Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (12,7 ποσοστιαίες μονάδες ), τη Ρουμανία (10,7 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Λετονία (9,9 ποσοστιαίες μονάδες).

Προφανώς, δεν έχει κανένα λόγο να πανηγυρίζει η κυβέρνηση και ο αρμόδιος Υπουργός, Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς, για να χρησιμοποιήσουμε μια δική του φράση, «δεν είναι μαγική εικόνα, είναι η πραγματική».

