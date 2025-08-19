search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

19.08.2025 17:58

Δεν πήγαν καλά τα εγκαίνια του νοσοκομείου Ρόδου – «Όλα τα έχετε ισοπεδώσει», ο αιχμηρός διάλογος με τον Άδωνι

19.08.2025 17:58
adonis-rodos-45

Στη Ρόδο βρέθηκε χθες ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για να εγκαινιάσει τις ανακαινισμένες κλινικές Ορθοπαιδικής και Β’ Παθολογικής, καθώς και τα ανανεωμένα εξωτερικά ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού.

Ωστόσο, η επίσκεψη δεν κύλησε χωρίς εντάσεις. Κατά τη μετάβασή του στα εξωτερικά τακτικά ιατρεία, όπου πραγματοποιήθηκε το επίσημο κόψιμο της κορδέλας, ο υπουργός δέχθηκε τις έντονες διαμαρτυρίες μιας γυναίκας, σύμφωνα με την Ροδιακή.

Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν οξύς, με την γυναίκα να εκφράζει παράπονα για τα προβλήματα στη δημόσια υγεία και τον κ. Γεωργιάδη να απαντά σε υψηλούς τόνους. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο.

«Τα έχετε ισοπεδώσει όλα! O πατέρας μου πέθανε το ’23 στην Χάλκη γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο! Δεν υπάρχει τίποτα, σε όλη την Ελλάδα… όλα τα έχετε ισοπεδώσει!» φέρεται να λέει η γυναίκα.

kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Tanantino
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει ποια είναι η «καλύτερη» ταινία του

ploio kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Ημιβύθιση φορτηγού πλοίου στη Σητεία – Δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση

MPITZAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Ευτύχης Μπιτσάκης σε ηλικία 98 ετών

