Δεν πήγαν καλά τα εγκαίνια του νοσοκομείου Ρόδου – «Όλα τα έχετε ισοπεδώσει», ο αιχμηρός διάλογος με τον Άδωνι

Στη Ρόδο βρέθηκε χθες ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για να εγκαινιάσει τις ανακαινισμένες κλινικές Ορθοπαιδικής και Β’ Παθολογικής, καθώς και τα ανανεωμένα εξωτερικά ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού.

Ωστόσο, η επίσκεψη δεν κύλησε χωρίς εντάσεις. Κατά τη μετάβασή του στα εξωτερικά τακτικά ιατρεία, όπου πραγματοποιήθηκε το επίσημο κόψιμο της κορδέλας, ο υπουργός δέχθηκε τις έντονες διαμαρτυρίες μιας γυναίκας, σύμφωνα με την Ροδιακή.

Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν οξύς, με την γυναίκα να εκφράζει παράπονα για τα προβλήματα στη δημόσια υγεία και τον κ. Γεωργιάδη να απαντά σε υψηλούς τόνους. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο.

«Τα έχετε ισοπεδώσει όλα! O πατέρας μου πέθανε το ’23 στην Χάλκη γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο! Δεν υπάρχει τίποτα, σε όλη την Ελλάδα… όλα τα έχετε ισοπεδώσει!» φέρεται να λέει η γυναίκα.

