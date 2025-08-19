search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025
19.08.2025

Κατερίνη: Κρατούμενος εκβίαζε 46χρονο μέσα από τις φυλακές

Εξιχνιάστηκε υπόθεση εκβίασης σε βάρος 46χρονου ημεδαπού, που έγινε στις αρχές του 2025 στη Κατερίνη.

Πρόκειται για 50χρονο έγκλειστο σε κατάστημα κράτησης ο οποίος εκβίασε τηλεφωνικά τον περασμένο Ιανουάριο 46χρονο, ζητώντας 300.000 ευρώ με πρόφαση πως τα όφειλε σε έναν 42χρονο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Όπως διαπιστώθηκε ο κρατούμενος στις φυλακές είναι ο ηθικός αυτουργός για την τοποθέτηση στις 23 Ιανουαρίου 2025 μίας χειροβομβίδας αμυντικού τύπου σε σπίτι συγγενικού προσώπου του 46χρονου στην Πιερία και για την ρίψη 1ης Φεβρουαρίου 2025 μιας βόμβας μολότοφ σε οικία συγγενή του σε περιοχή της Αττικής.

Για την τέλεση της τηλεφωνικής εκβίασης ο φυλακισμένος Αλβανός προμηθεύτηκε τηλεφωνική συσκευή από συγκρατούμενο του, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

trump_oval_room_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Ουκρανία και το άρθρο 5

macron tilediaskepsi
ΚΟΣΜΟΣ

Σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ουκρανία – Σε Γενεύη ή Βουδαπέστη η τριμερής

GNA_GENNIMATAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρ. Παναγιωτόπουλος για πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»: «Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη»

TaylorSwift_podcast
ΜΟΥΣΙΚΗ

Taylor Swift: Πήγε καλεσμένη στο podcast του συντρόφου της και έσπασε τα ρεκόρ!

renato-sanchez
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Κοντά στη «βόμβα» με τον δανεισμό του Ρενάτο Σάντσες

