Κρήτη: Πρόταση γάμου-έκπληξη από τον βυθό του Ενυδρείου του Ηρακλείου

Έναν εντυπωσιακό τρόπο επέλεξε ένας άνδρας για να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στην Κρήτη.

Ο Σωτήρης, έχοντας στο πλευρό του τους εργαζόμενους στο Ενυδρείο της Κρήτης, έστησε ένα ιδιαίτερο σκηνικό για να ζητήσει από την καλή του να τον παντρευτεί.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“Φανταστείτε τη σκηνή: Ένα ζευγάρι κοντά σε μια δεξαμενή, ένας δύτης που «καθαρίζει» τα τζάμια, και μια πρόσκληση στην όμορφη κοπέλα να πλησιάσει…

Η έκπληξη κορυφώθηκε όταν ο δύτης της έδωσε ένα άδειο κουτί κοσμηματοπωλείου! Μα πού ήταν το δαχτυλίδι; Η απάντηση ήρθε από δίπλα της, όπου ο Σωτήρης γονάτισε κρατώντας το πολυπόθητο μονόπετρο, ενώ το αγαπημένο τους τραγούδι πλημμύριζε τον χώρο. Οι επισκέπτες μας ξέσπασαν σε αυθόρμητα χειροκροτήματα, γεμάτοι συγκίνηση.

Και φυσικά, η Ελένη είπε το πολυπόθητο «ΝΑΙ»! Μια στιγμή γεμάτη αγάπη, χαρά και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Ενυδρείου μας.

Ευχόμαστε στο ζευγάρι μια ζωή γεμάτη ευτυχία και αγάπη, τόσο βαθιά και ατελείωτη όσο ο ωκεανός μας!”

