ΕΛΛΑΔΑ

19.08.2025 10:42

Φωτιές: Δραματική η εικόνα σε Ελλάδα και Ευρώπη – Στις 454.000 τα καμένα στρέμματα ως σήμερα

19.08.2025 10:42
Τη δραματική εικόνα των καταστροφών που προκαλούν οι πυρκαγιές σε Ελλάδα και Ευρώπη αποτύπωσε με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου, Κώστας Λαγουβάρδος.

Το άκρως ανησυχητικό στοιχείο, μάλιστα, είναι ότι το 2025 ήδη κατατάσσεται στις χειρότερες χρονιές από άποψη καμένων στρεμμάτων στην Ελλάδα, εν μέσω αντιπυρικής περιόδου, καθώς ήδη έχουν καεί 454.000 στρέμματα. Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο Κ. Λαγουβάρδος επισημαίνει ότι οι πέντε χειρότερες χρονιές από άποψη καταστροφών από πυρκαγιές στην Ελλάδα ήταν οι εξής:

  • 2007: 2.717.000 στρέμματα
  • 2023: 1.747.000 στρέμματα
  • 2021: 1.307.000 στρέμματα
  • 2012: 524.000 στρέμματα
  • 2025: 454.000 στρέμματα

Όσον αφορά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχίζει ο γνωστός μετεωρολόγος, οι καμένες εκτάσεις μέχρι τις 19 Αυγούστου προσεγγίζουν συνολικά τα 9.000.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση που έχει καταγραφεί τα τελευταία 20 χρόνια μέχρι αυτή την ημερομηνία. Μόνο στην Ισπανία έχουν ήδη καεί περίπου 3.500.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση τα τελευταία 20 χρόνια.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο Κ. Λαγουβάρδος έγραψε:

Ένα ανησυχητικό διάγραμμα…

Το διάγραμμα που ακολουθεί δίνει τις καμένες εκτάσεις και τον αριθμό των μεγάλων πυρκαγιών για τη χώρα μας για τα τελευταία 20 έτη. Οι αριθμοί για το 2025 αφορούν μέχρι τις 19 Αυγούστου.

Ήδη το 2025, με 454.000 καμένα στρέμματα μέχρι τις 19/08, κατατάσσεται στην 5η χειρότερη θέση των τελευταίων 20 ετών όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις.

Οι 5 χειρότερες χρονιές όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις, παρατίθενται στη συνέχεια:

Έτος Καμένες εκτάσεις (στρ)
2007 2.717.000
2023 1.747.000
2021 1.307.000
2012 524.000
2025 454.000

Όσον αφορά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καμένες εκτάσεις μέχρι τις 19 Αυγούστου προσεγγίζουν συνολικά τα 9.000.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση που έχει καταγραφεί τα τελευταία 20 χρόνια μέχρι αυτή την ημερομηνία.

Μόνο στην Ισπανία έχουν ήδη καεί περίπου 3.500.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση τα τελευταία 20 χρόνια.

1 / 3